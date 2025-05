El Real Murcia, a asegurar la segunda plaza frente a un buen Algeciras

Asimilado ya el varapalo de no haber logrado el ascenso directo, objetivo del club, el Real Murcia se enfrenta al Algeciras (19.00, FEF TV) con la vista puesta en proteger su segunda plaza. No será tarea fácil, pues los andaluces llegan con una racha de diez encuentros sin perder, aunque ya no tienen objetivos clasificatorios. Desde el tercer puesto, el Ibiza amenaza a un único punto de distancia y Fran Fernández da «por hecho» que los isleños ganarán su partido. El cuadro murcianista se juega mucho en el último partido de liga regular ante un Algeciras que llega con los deberes hechos.

Fran Fernández, técnico del Real Murcia, durante un entrenamiento esta temporada. / Prensa Real Murcia

Dudas para el final

La recta final de campeonato del Real Murcia no está siendo la deseada por la parroquia grana. Desde el empate a cero frente al Antequera de hace dos semanas que propició el ascenso matemático del Ceuta, el cuadro de Fran Fernández se ha desinflado, empatando también en un partido sin demasiado juego frente al Sanluqueño.

Así ha perdido el conjunto murciano la ocasión de certificar su segundo puesto y por eso hoy debe cumplir, en palabras del entrenador, «sí o sí». Enfrente, el equipo que menos hubiera querido el Murcia. Un Algeciras que no pierde desde principios de marzo y que llega con toda la confianza del mundo tras dos victorias seguidas.

Inspirado rival

Ganó el cuadro de Fran Justo a Hércules y Alcoyano de manera consecutiva para firmar un tramo final muy competitivo y ahora se mide al Murcia con la misma idea. Aunque tiene Justo varios jugadores tocados como Escudero o Iván Turrillo, llega el equipo andaluz previsiblemente sin bajas, más allá de las lesiones de larga duración de Avilés, Eric Montes y Roldán.

Por su parte, el Real Murcia también se encuentra en una buena posición en cuanto a las lesiones, ya que, según confirmó Fran Fernández en la rueda de prensa previa al partido, sólo Mier es baja segura. «Ian Forns ha entrenado con el grupo toda la semana y Benito, Isi o Alcaina han terminado la semana muy bien. Es un gran trabajo del cuerpo médico y del cuerpo técnico que tengamos a todos los jugadores disponibles. Es un lujo», comentó.

También se encuentra bien David Flakus, el delantero que tanta atención ha acaparado esta semana debido a la coincidencia del encuentro con la convocatoria de la selección eslovena sub 21, en la que es habitual. «Está con molestias. Ha entrenado de forma parcial, pero yo confío que hoy entrene con el equipo. Arrastra molestias algunas semanas y la semana pasada se hizo daño de nuevo, por eso no jugó de inicio», explicó.

El once murcianista podría ser el formado por Gazzaniga; David Vicente, Saveljich, Alberto González, Cadete; Pedro León, Yriarte, Palmberg, Pedro Benito; Real y Flakus. Por parte del Algeciras, Justo podría iniciar Lucho; Paris Adot, Aleix Coch, Arnau Gaixas, Merchán; Pablo Larrea, Leiva, Marino, Manín, Diego Esteban y Tomás.

Fran Fernández: «El gol llega o no llega según el estado de ánimo»

Atendió a los medios de comunicación Fran Fernández, técnico del Real Murcia, en la previa del encuentro frente al Algeciras. El almeriense trató todos los temas candentes de la actualizad murcianista como la disponibilidad de David Flakus, el estado físico de la plantilla o la falta de gol además de analizar al su rival de esta tarde. «Es una buena noticia para nosotros. Dice mucho del compromiso del futbolista con el equipo», afirmó sobre la presencia del delantero, aunque aún no están claros los motivos de su estancia ni quién tiene potestad para decidir con quién juega. «Yo no sé los detalles de la operación. Hablamos con el futbolista y le hicimos entender lo importante que era. El proceso lo ha llevado la gente del club», afirmó el preparador. Sobre la falta de gol del cuadro murcianista, que sólo ha anotado dos dianas en los últimos cuatro partidos, Fernández se mostró tranquilo. «El gol llega o no llega según el estado de ánimo o la confianza. Hay que confiar en que va a llegar y yo siempre veo el vaso medio lleno. Llegamos en un buen momento, el otro día tuvimos oportunidades, pero no entraron». Ha sido entonces cuando mandó el entrenador un mensaje de exigencia. «Está claro que hay futbolistas que nos pueden dar un poco más de lo que nos están dando y ahora es el momento».