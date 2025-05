Germán Crespo: "Siempre salgo a ganar y no voy a cambiar mi idea"

El UCAM Murcia está en la recta final de la temporada. Los universitarios rozan con sus manos el ascenso a la Primera Federación, pero para lograrlo primero tienen que superar al Sabadell. El duelo de ida este domingo a las 18:00 horas. El cuadro arlequinado es el último obstáculo que deberán pasar los de Germán Crespo para poder estar el próximo curso en la categoría de bronce. El mismo técnico cordobés ha hablado esta mañana sobre sus sensaciones para esta eliminatoria y cómo ve al equipo.

«Es el momento que todos esperábamos, tanto la plantilla como el cuerpo técnico como la directiva. Durante todo el año se pelea para llegar a estos partidos, a esta final, y llegamos con la ilusión de hacer las cosas bien y de intentar ganar la eliminatoria que nos daría el salto a Primera RFEF», comentó Germán Crespo.

Desde la llegada del entrenador cordobés, el equipo no ha perdido ningún encuentro. Suma 4 triunfos y 2 empates en los 6 partidos que lleva en la entidad universitaria. «Es el mejor momento del equipo, sobre todo porque ya tenemos más claros los conceptos. La plantilla asimiló muy rápido algunos aspectos, pero luego otros más defensivos, que nos costó el gol en San Fernando o los dos goles ante la Minera, costaron más de asimilar», mencionó el técnico del UCAM Murcia.

La clave del equipo en la victoria ante el Fabril que dio el billete a la final de los play off fue la mentalidad de querer ir a por la victoria desde el primer minuto y no conformarse con el empate. «Sabemos lo que conlleva jugar fuera de casa, hay que saber jugar con el campo lleno, que es como va a estar la Nova Creu Alta, pero yo siempre voy a ganar; ahí se han visto mis resultados en mis equipos anteriores, y no voy a cambiar mi idea por una eliminatoria», añadió.

«Veo a los jugadores muy bien; la verdad es que no me sorprende porque conocía perfectamente a la plantilla, aunque ha habido muchos cambios del año pasado, pero ya hubo contacto conmigo antes de venir, y seguí muchos partidos y sabía la calidad que había. Da alegría ver cómo entrenan, cómo juegan y sobre todo la claridad que tienen sobre el campo», dijo Germán Crespo, que no podrá contar con Yeremy por la roja vista contra el Deportivo Fabril.