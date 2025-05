Sito Alonso: "Lo que está por venir no os lo imagináis"

El UCAM Murcia CB disputa esta sábado por la noche en el Palacio de los Deportes (20:45 horas, Movistar) ante el descendido Leyma Coruña el último encuentro en casa de la temporada 2024-2025. Será un partido donde varios jugadores pondrán fin a su etapa en el club universitario -entre otros, Simon Birgander y Ludde Hakanson no tienen contrato y es una incógnita si continuarán- y, como apuntó en rueda de prensa Sito Alonso, «quizás, por las cosas que han pasado este año, se cierra un ciclo de un equipo que es leyenda» después de haber sido subcampeón de liga la pasada campaña. Ya sin opciones de entrar en los play off por el título tras la derrota del pasado domingo en Málaga, «tenemos que dar una lección de carácter para que nuestra afición se dé cuenta de que esto no ha acabado, para que vean lo que va a pasar aquí el próximo año», deslizó en una frase enigmática a la que después dio continuidad. «Lo que está por venir no os lo imagináis ni vosotros, lo que va a poder pasar aquí el próximo año. No somos de un nivel medio, somos de un nivel alto y mañana empieza el camino de la temporada 25-26», precisó.

Un equipo que deja un legado

«Este equipo ha dejado un legado importante que se tiene que mantener. Un bloque de leyenda finiquita su andadura y tiene que acabar con los honores que se ha merecido», arengó el entrenador, que tiene contrato para la próxima campaña, y que añadió que «esto va a ir a más, no ha acabado aquí, y va a ir a más siempre que el equipo tenga esa identidad que tan difícil es construir y tan fácil es perder». Y siguiendo con ese discurso, también comentó en rueda de prensa que «cuando un club consigue lo que estamos consiguiendo nosotros en cuanto a identidad, ese factor diferencial que nos caracteriza, todavía hay que dar un paso más hacia adelante en todo. Vamos a dar tres o cuatro pasos más, esto va a ser impresionante y no todo el mundo va a estar preparado para vivir esto. Por encima de los resultados, mis objetivos van a ser más ambiciosos y afrontamos la próxima temporada con la máxima ambición posible».

Sant-Ross, no; Kaiser Gates, sí

El preparador apuntó también que duda que hoy pueda reaparecer Howard Sant-Ross, cuya evolución «está siendo buena», aunque precisó que «no creo que él pueda estar al nivel físico que necesita este partido y de la agresividad que le quiero meter». Quien sí estará será Kaiser Gates, aunque «debería haber terminado para él la temporada hace dos o tres semanas porque su cuerpo se lo pide. Va a jugar porque él quiere y se trata de un partido especial, emocional, que cierra un ciclo y de una temporada de la que yo estoy agradecido de haber formado parte».

El Leyma Coruña, sin Augusto Lima

El Leyma Coruña, ya descendido, llega a Murcia esta noche con varias bajas, como el base murciano Álex Hernández, el ala-pívot estadounidense Trey Thompkins, el pívot ex del UCAM Murcia Augusto Lima y el base francés Thomas Heurtel. Sí que estará el recién fichado Alonzo Verge, que puede ser uno de los líderes del proyecto naranja en su regreso a la antigua LEB Oro.