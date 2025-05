El Real Murcia, a por un segundo escalón que no pisa desde 2017

El Real Murcia afrontará mañana lo que puede considerarse casi un ensayo previo al play off de ascenso a Segunda División. Con el primer puesto ya inalcanzable, tras el ascenso directo del Ceuta, al conjunto grana no le queda otra que pelear por un segundo escalón que otorga ciertas ventajas en las eliminatorias, donde cualquier detalle de este tipo puede acabar siendo determinante. Y para defender un segundo puesto en el que no finaliza una temporada en la tercera categoría desde la 2016-2017, hace ocho años, el Real Murcia deberá vencer en Nueva Condomina al Algeciras (19.00 horas, FEF.TV) en la última jornada de la fase regular de la Primera Federación.

La segunda plaza permitirá al Real Murcia contar, a priori, con un camino más asequible al medirse en la primera ronda al quinto clasificado del grupo I. Mientras que también se añadirá el factor cancha a su favor, disputando siempre el partido de vuelta en la Nueva Condomina, y el privilegio de poder avanzar de ronda -e incluso ascender- si el marcador continúa en empate en una hipotética prórroga al hacer valer su mejor posición clasificatoria.

Pero para poder contar con todo esto, los granas primeros deberán vencer al Algeciras para confirmar su segunda posición. Dependen de sí mismos en el que será el último partido de la fase regular ante sus aficionados y finalizar así en una posición que desde hace 8 años no sucede. Su presencia matemática en el play off ya supone la mejor temporada del Real Murcia en Primera Federación desde su ascenso en 2022, puesto que en sus dos años anteriores no logró finalizar entre los cinco primeros clasificados.

No obstante, el segundo escalón de la tercera categoría es un escenario en el que los granas han pasado de ser fijos a inconquistable por diversas razones y factores. En la ya extinta Segunda B, donde el primer puesto te otorgaba poder conseguir el ascenso a través de una eliminatoria de campeones en lugar de un modo directo, el liderato también se le ha resistido al Real Murcia desde su descenso administrativo en 2014.

De hecho, en esa temporada, en la 2014-2015, el conjunto grana fue segundo en el grupo I de la Segunda B, donde el Real Oviedo se hizo con el liderato y el posterior ascenso. En la siguiente campaña, ya en el grupo IV, el Real Murcia volvió a ser segundo al ocupar la primera plaza el UCAM al término de las 38 jornadas, y también logró el cuadro universitario el ascenso en el play off de campeones en 2016.

En la 2016-2017, otro equipo de la Región, esta vez el Lorca FC, acabó como primero -ascendiendo más tarde en el play off- por delante de los granas, que volvieron a ser segundos. Y hasta ahora esa es la última ocasión en la que los murcianistas finalizaron en esa posición. Porque en la 2017-2018, la última en la que el Real Murcia disputó un play off a segunda, consiguió el billete a las eliminatorias siendo tercero, por detrás del FC Cartagena (líder) y el Marbella. El equipo murciano fue eliminado entonces por el Elche.

A partir de ahí comenzó un duro camino para los granas en la tercera categoría, debido la delicada situación económica, agravada por los malas gestiones de las respectivas directivas, en la que la 2018-2019 provocaron que ocupase el undécimo puesto, en la 2019-2020 fue octavo, ante la paralización de la competición por la irrupción del coronavirus, y en la 2020-2021 falló en todos sus intentos por adjudicarse una plaza en la reconstrucción de la Segunda B, al actual modelo que se conoce como Primera Federación, lo que se produjo en su descenso a Segunda Federación hasta su regreso en mayo de 2022.