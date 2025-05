El Odilo Cartagena quiere seguir haciendo historia

El Odilo FC Cartagena no quiere bajarse la nube en la que ha estado instalado en la temporada de su estreno en Primera FEB. Un equipo que partía con la única intención de lograr la permanencia y consolidarse, se encuentra ahora ante un play off de cuartos de final contra el Real Betis que está igualado tras el triunfo de los albinegros en el segundo partido de la serie en Sevilla. Ahora la pugna se traslada al Palacio de los Deportes cartagenero, donde esta noche (21:00 horas, LaLiga+) se vivirá el tercer asalto, mientras que el cuarto será el domingo (12:30, LaLiga+) en el mismo escenario. En caso de mantenerse la igualdad, el quinto se jugaría en la pista de los hispalenses.

El Odilo ha sido la gran revelación del curso en la segunda categoría del baloncesto español más competitiva de la historia. Durante la liga se le atragantaron los ‘grandes’ de la Primera FEB. Perdió contra todos ellos menos contra el Obradoiro en casa. Pero en el segundo partido del play off de cuartos de final asaltó el pabellón San Pablo con una brillante actuación de Álex Jordá. Mientras que los albinegros cuentan en sus filas con siete jugadores que la campaña pasada estaban en LEB Plata, su rival tiene a ex ACB como Vítor Benite, quien militó en el UCAM Murcia y el San Pablo Burgos, entre otros; Dino Radoncic, otro ex de los murcianos que llegó a debutar con el Real Mdarid y que también estuvo en el Casademont Zaragoza; David Jelinek, subcampeón de liga la pasada campaña con el UCAM y que militó en el Andorra y el Joventut; y Álex Renfroe, ex del Barça, Galatasaray, Covirán Granada, Manresa San Pablo Burgos y Surne Bilbao. «Esperamos jugar al menos un quinto y decisivo partido en nuestra pista, sabiendo la dificultad para conseguirlo. Vivimos semanas de tensión pero estas eliminatorias también son bonitas de jugar», manifestó Gonzalo García de Vitoria, entrenador del conjunto hispalense.

El ganador de este play off accederá a una Final Four donde se decidirá el equipo que acompañará al San Pablo Burgos, campeón de la fase regular, la próxima campaña en ACB. El Odilo, que ya ha cumplido con creces, quiere ganarse un sitio en las semifinales.