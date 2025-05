El Hozono Jairis renueva a otra de sus estrellas

Primero fue Aina Ayuso. Le siguieron el entrenador, Bernat Canut, y la pívot belga Billy Massey. Y ahora Lou López-Sénéchal. La alero, que ha sido una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina Endesa, seguirá una temporada más en el Hozono Global Jairis, que también ha incorporado a la base internacional Ángela Mataix, procedente del Baxi Ferrol.

"Lou representa lo que queremos ser como equipo: trabajadoras, competitivas y con ilusión por seguir haciendo historia. Estamos muy felices de que continúe con nosotros", ha declarado Bernat Canut sobre la renovación de una alero que en la final de la Copa de la Reina que ganó el club de Alcantarilla anotó 27 puntos y que acabó la temporada con uan media de 10,3 por encuentro.

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis / Francisco Peñaranda

"Es difícil que siga por el nivel que ha demostrado. Están todos los equipos de máximo nivel, tanto de España como de Europa, muy interesados en ella. Queremos que se quede y no lo descartamos porque vamos a luchar hasta final para ello", decía hace unos días a esta Redacción, el presidente, Salva Costa. Y solo unas horas después la francomexicana aceptó la propuesta, afirmando que "estoy muy contenta de seguir un año más aquí. Ha sido una temporada increíble, me he sentido muy a gusto con el equipo, el cuerpo técnico y la afición. Siento que todavía tengo mucho que aportar aquí. Me motiva lo que estamos construyendo juntas y quiero seguir siendo parte de eso".

Lou López-Sénéchal y Paula Ginzo, celebrando la victoria en la Copa de la Reina / FEB

Lou López, quien el pasado año debutó en la WNBA con las Dallas Wings, llegó en enero de 2024 a Alcantarilla después de la marcha de Arica Carter al Perfumería Avenida Salamanca. Antes había militado en el baloncesto checo con el Brno Zabniny. En 2023 sufrió una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano pero de la que salió reforzada tras cerrar su etapa universitaria en UConn. Ahora, por tercera temporada consecutiva, seguirá en Alcantarilla, donde con su 38% de acierto en los triples es una pieza básica en un equipo que volverá a disputar la EuroCup Women.