Fran Fernández: "Hay futbolistas que nos pueden dar más"

Ha atendido a los medios de comunicación Fran Fernández, técnico del Real Murcia, en la previa del encuentro frente al Algeciras. El almeriense ha tratado todos los temas candentes de la actualizad murcianista como la disponibilidad de David Flakus, el estado físico de la plantilla o la falta de gol además de analizar al su rival de mañana.

Flakus se queda con el Real Murcia y no va convocado con la selección eslovena sub 21, algo que Fran Fernández ha agradecido. "Es una buena noticia para nosotros. Dice mucho del compromiso del futbolista con el equipo", ha afirmado, aunque aún no están claros los motivos de su estancia ni quién tiene potestad para decidir con quién juega. "Yo no sé los detalles de la operación. Hablamos con el futbolista y le hicimos entender lo importante que era. El proceso lo ha llevado la gente del club", se ha limitado a afirmar el preparador.

También es noticia Flakus por su estado físico, aunque parece que estará bien para el partido. "Está con molestias. Ha entrenado de forma parcial, pero yo confío que hoy entrene con el equipo", ha asegurado el entrenador. Por otro lado, Mier será la única baja segura por sanción ya que Benito, Isi y Alcaina "han terminado la semana muy bien".

Sobre la falta de gol del cuadro murcianista, que sólo ha anotado dos dianas en los últimos cuatro partidos, Fernández se muestra tranquilo. "El gol llega o no llega según el estado de ánimo o la confianza. Hay que confiar en que va a llegar y yo siempre veo el vaso medio lleno. Llegamos en un buen momento, el otro día tuvimos oportunidades, pero no entraron". Ha sido entonces cuando mandó el entrenador un mensaje de exigencia. "Está claro que hay futbolistas que nos pueden dar un poco más de lo que nos están dando y ahora es el momento de darlo", ha expresado.

Sobre el rival, el entrenador del Murcia ha comentado que "no tiene una necesidad clasificatoria porque ha realizado un final de temporada muy bueno con diez partidos sin perder y con un buen juego", pero ha añadido que no le gusta cuando se dice que un equipo no se juega nada. ". Todo el mundo se juega cosas siempre. A nivel clasificatorio, un próximo contrato u orgullo profesional", ha concluido.