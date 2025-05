Depender de sí mismo, una trampa para el Real Murcia

Es el Real Murcia el equipo que más merece acabar la liga en el segundo puesto del Grupo II. Hasta veinte semanas han ocupado los granas esa posición, las últimas nueve de forma consecutiva. Pero, a falta de una jornada, no han sido capaces de asegurarlo matemáticamente. Se la tendrán que jugar este sábado en Nueva Condomina frente al Algeciras. Con un punto de ventaja sobre el Ibiza y tres más que el Antequera, los de Fran Fernández dependen de sí mismos. Solo tienen que ganar en casa para no tener que mirar a otros campos. Sin embargo, lo que puede parecer una tarea sencilla, para el Real Murcia tiene más pinta de trampa. Y es que esta temporada los granas no han ganado para disgustos cada vez que han dependido de sí mismos para dar un golpe sobre la mesa en la clasificación, y más si jugaba en Nueva Condomina.

Ocurrió frente al Ceuta, donde se dejó escapar una oportunidad de oro para alcanzar el liderato y meter la quinta hacia el campeonato; y sucedió anteriormente frente al Ibiza, pero no hay que ir tan lejos. Solo hay que mirar a las últimas dos jornadas. Ni se ganó al Antequera en Nueva Condomina ni se sumó de tres frente al Sanluqueño en una jornada en la que el tercero había pinchado, y de esos dos empates consecutivos, las urgencias para esta última jornada.

Porque el Real Murcia no tendrá margen de error el sábado, porque no ganar significará quedar a expensas de lo que hagan el Ibiza, que recibe al Ceuta; y el Antequera, que visita al Marbella. Y, si se pone todo en contra, los granas podrían caer de golpe hasta a la cuarta posición.

Un rival que no se juega nada

Muchos podrán pensar que enfrentarse al Algeciras en esta últimas jornada es una suerte, porque el Algeciras, ya con la permanencia asegurada, no se juega nada. Pero los números del conjunto algecireño dicen otra cosa. Hace una semana, frente a un Alcoyano luchando por la salvación, tampoco se jugaban nada, pero no fallaron los de Fran Justo. Porque los de Fran Justo viven actualmente su mejor momento de la temporada. Encadenan hasta diez jornadas sin perder, sumando 22 puntos en ese tramo, algo que solo ha logrado un Ceuta ya campeón.

10 jornadas sin perder

Recibe, por tanto el Real Murcia, a un equipo que no pierde desde el pasado 8 de marzo, cuando cayeron por 3-0 en Fuenlabrada, y que en los dos últimos meses ha ganado al Antequera y ha empatado con el Ibiza y el Mérida, tres conjuntos de play off como los granas. Pero esos dos buenos resultados ante equipos de arriba no son algo casual. En la primera vuelta ya ganaron a los celestes en Can Misses (0-1) y se impusieron al Ceuta por 2-0 en el Nuevo Mirador. En ese mismo estadio también pinchó el Real Murcia el pasado 16 de noviembre. Pese a que los granas se adelantaron en el marcador con un tanto de Juan Carlos Real en el minuto 35, los blanquirrojos apretaron hasta el final, logrando el empate en el minuto 89 gracias a un gol de Lautaro.

Afrontará por tanto el Real Murcia su última jornada en Nueva Condomina más que avisado. No podrán los granas despistarse teniendo en cuenta el buen final de liga que se está marcando el equipo de Fran Justo, que aseguraba la permanencia en la categoría el pasado 11 de mayo ganando al Hércules en el Rico Pérez (1-2).

Una buena noticia para los granas es la poca seguridad defensiva que está mostrando el Algeciras, que no ha logrado mantener su portería a cero desde que ganó 2-0 al Alcorcón. Ocho tanto han recibido los blanquirrojos en los últimos cinco partidos.

La defensa grana, a prueba

Pero todos esos goles en contra no han sido un impedimento para los de Justo, que han sabido sobreponerse a esa circunstancia gracias a su poderío en ataque. Dieciocho goles a favor suman en las últimas nueve jornadas. Será una prueba de fuego para la defensa grana, que ha llegado al final liguero en un buen estado de forma, acumulando hasta cuatro jornadas sin encajar.

La seguridad atrás, clave

El lateral Jorge Mier compareció ayer en rueda de prensa y, tras hablar de la importancia de asegurar el segundo puesto, destacó el buen momento defensivo de los granas, algo para él clave en el play off.

«Yo pienso que la seguridad defensiva es muy importante para conseguir objetivos. Con la segunda plaza obtienes ciertas ventajas de cara al play off y una de ellas es mantener la portería cero y en caso de empate puedes pasar tú. Yo soy de los que piensa que todo parte de la seguridad defensiva», dijo el jugador del Real Murcia, que también habló de la importancia de la afición en esta última jornada.