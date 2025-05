David Flakus jugará el play off de ascenso con el Real Murcia

El no poder contar con David Flakus para el play off de ascenso a Segunda División era uno de los temores del Real Murcia para el mes de junio, sin embargo, al no ser convocado finalmente por Eslovenia para disputar el Europeo sub-21, los granas tendrán así con todos sus efectivos disponibles.

Podrá disponer Fran Fernández, el entrenador del Real Murcia, del jugador que más confía para el ataque y que más en forma se encuentra para encarar unas eliminatorias que arrancarán el próximo fin de semana del 31 de mayo, cuando se ponga el cierre esta jornada a la fase regular de Primera Federación. Conocerá a su rival dependiendo del resultado de su partido de este sábado frente al Algeciras en Nueva Condomina (20.00 horas, FEF.TV).

La ausencia del futbolista, según Andrej Razdrh, el seleccionador de Eslovenia sub-21, se debe a que el Real Murcia "no ha dado el permiso", tal y como recoge en los canales oficiales de su federación. "En la línea defensiva, echaremos de menos a Marko Ristić y Jan Đapoj, que sufrieron lesiones graves. También tenemos problemas similares en el ataque, donde nos quedamos sin Nejc Gradišar y David Flakus Bosilj debido a problemas específicos de calendario. El Al Ahly cuenta con Gradišar para el Mundial de Clubes, pero Flakus Bosilj no ha recibido el permiso del Real Murcia, que compite por el ascenso a la máxima categoría de la competición", ha explicado Razdrh.

Flakus celebra el gol del Real Murcia ante el Villarreal B / Israel Sánchez

El Real Murcia se juega ser segundo del grupo II este sábado ante sus aficionados, para contar así con un cruce a priori más asequible en las eliminatorias (se mediría al quinto clasificado del grupo I), y el privilegio de poder pasar de ronda en caso de que el marcador se mantenga en empate en una hipotética prórroga.

Los seis goles que ha conseguido Flakus desde su llegada en el mercado invernal, jugador que se encuentra cedido por el Castellón, han provocado que se convierta en la máxima referencia ofensiva de los granas y el futbolista en el que más confía Fran Fernández para llevar todo el peso ofensivo de un equipo que tratará de paliar su déficit cara a puerta de las últimas jornadas. Especialmente a partir de un play off en el que ya no tendrá margen de error si quiere conseguir el ascenso y en el que el esloveno puede marcar diferencias.