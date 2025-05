El Real Murcia se encierra en Nueva Condomina

El sábado se cierra la liga regular en el Grupo II de Primera RFEF, y el sábado, frente al Algeciras, el Real Murcia se juega el segundo puesto. Deberán los granas ganar para no depender de nadie, porque todo lo que sea empatar o perder podría meterles en un verdadero lío. Para preparar esa cita del sábado a las siete de la tarde -la jornada se volverá a jugar en horario unificado-, los jugadores del Real Murcia no deberán andar con desplazamientos diarios a Pinatar Arena. En esta ocasión, Fran Fernández ha fijado hasta tres sesiones de trabajo en el estadio grana.

Fue ayer cuando la plantilla regresó a los entrenamientos. Tras disfrutar de jornada de descanso el lunes, estaban citados por la mañana en Pinatar Arena. Ese será el único desplazamiento de esta semana. Ya hoy se ejercitarán en el estadio Nueva Condomina, algo que se repetirá tanto el mañana jueves como el viernes, según anunció el propio club en su plan de entrenamientos.

Pendientes de Flakus

El Real Murcia vuelve a los entrenamientos pendiente de Flakus. El delantero, con molestias desde hace unos días, no entró en el once titular del pasado sábado ante el Sanluqueño, aunque sí jugó unos minutos en la segunda parte. Habrá que ver si mejora de sus problemas físicos o si Fran Fernández decide mantenerlo entre algodones para no complicar más la cosa.

El otro jugador que aparece en la enfermería es el lateral Ian Forns. Se ha perdido las tres últimas jornadas por lesión, por lo que si esta semana consigue sumar algún entrenamiento con el grupo, podría volver a tener minutos el sábado ante el Algeciras para que vaya recuperando la forma con vistas al play off, que comenzaría justo una semana después.