El Real Murcia, sin alerta amarilla para el play off

No serán las tarjetas amarillas un problema para el Real Murcia en el primer partido del play off a Segunda División. Y es que los granas han llegado a la última jornada liguera con solo dos futbolistas apercibidos. Tanto Ian Forns como Carlos Rojas cuentan con cuatro cartulinas, por lo que de se amonestados frente al Algeciras este sábado, serían baja en la ida de la primera eliminatoria por el ascenso, sin embargo su protagonismo en el equipo entrenado por Fran Fernández es muy distinto.

Mientras que el lateral era titularísimo antes de su lesión -no juega desde la cita contra el Villarreal B disputada el 27 de abril-, el atacante se ha convertido en uno de los fiascos de la temporada. Ni los dos goles que marcó en la remontada ante el Betis Deportivo, que le llevaron a encabezar todas las noticias, le han permitido por ahora maquillar su nula aportación.

Por eso, esta sábado, aunque ambos deberán evitar como sea la amarilla, consiguiendo entrar limpios al play off, las miradas estarán más en Ian Forns que en Carlos Rojas. El lateral cedido por el Espanyol no ha podido salir de la zona de riesgo al no haber jugado por lesión los últimos partidos. Y eso hace que el Real Murcia llegue a la última jornada con un debate. Necesita que el defensa catalán, si se encuentra en condiciones, sume minutos antes de la primera eliminatoria por el ascenso, pero también deberá tener cuidado porque de ver una amarilla perdería a una pieza muy importante en el once titular.

Mier, sancionado

El que el pasado fin de semana se quitaba un importante peso de encima fue Jorge Mier. Aunque el lateral no estaba siendo titular -David Vicente se ha vuelto indiscutible por la derecha-, Fran Fernández decidió rotar en esa zona, devolviéndole al once. Y curiosamente, justo antes de ser sustituido -minuto 71-, el futbolista, que estaba apercibido, veía tarjeta amarilla, tarjeta amarilla que le impedirá estar ante el Algeciras este próximo sábado, pero que elimina cualquier amenaza para esta última jornada de liga regular.

El sábado, todos limpios

Salvo los casos mencionados de Ian Forns como de Carlos Rojas, las tarjetas amarillas no serán un problema a la hora de que Fran Fernández haga la alineación para ese encuentro en el que el Real Murcia se juega el segundo puesto. Futbolistas con peso en el once como Gazzaniga, Alberto González, Saveljich, David Vicente, Yriarte, Flakus... han sido capaces de evitar la alerta amarilla con vistas al play off. El meta grana, por ejemplo, cumplió sanción frente al Villarreal B; mientras que Alberto González llega a la última jornada con siete cartulinas y David Vicente, con tres. Hasta once suma Saveljich, el jugador más amonestado de la plantilla murcianista.

Loren Burón cumplió sanción hace una semana, perdiéndose el partido contra el Sanluqueño; Palmberg e Isi Gómez también están en cinco, superado ya su castigo ante el Villarreal B; Moha llega al final liguero con seis e Yriarte solo ha recibido cuatro amarillas, a las que hay sumar la roja que le costó la expulsión ante el Alcorcón.

En la delantera, Flakus no ha visto ni una amarilla en lo que va de temporada, aunque para el esloveno el riesgo es otro. Si es convocado con su selección para el Europeo sub-21 se perderá igual el play off, lo que será un grave problema para el Real Murcia.

Tres cartulinas en el play off

A partir del sábado, cuando se complete la jornada 38 y se cierre la liga regular en el Grupo II de Primera RFEF, todos los futbolistas quedarán limpios de tarjetas. A la fase de ascenso llegarán a cero. Ya en la promoción, que consta de dos eliminatorias, el ciclo marcado por la Federación para ser sancionado es de tres tarjetas amarillas, por lo que si un futbolista ve cartulina en los dos primeros encuentros y en la ida de la final, se perdería el último y definitivo encuentro.