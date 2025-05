Kiko Olivas, prácticamente descartado hasta el final

Después de renovar contrato el pasado verano, Kiko Olivas ha tenido su mejor temporada con el Fútbol Club Cartagena. Casualmente, ha coincidido con la peor que se recuerda en la rambla de Benipila. El central malagueño ha mantenido la regularidad durante todo el curso, ha sido habitual con los tres entrenadores que han pasado por el banquillo albinegro y ha portado el brazalete de capitán en el momento más difícil. Se había ‘escapado’ de las lesiones que tan habituales se han hecho durante su carrera, pero no podrá terminar la temporada sobre el césped por su problema en el hombro.

La temporada del FC Cartagena termina -por suerte para el aficionado albinegro, pues termina también el calvario- y con ella acaba la etapa de muchos futbolistas en el Estadio Municipal Cartagonova. Prácticamente toda la plantilla finaliza su vinculación contractual con el club a excepción de Pedro Alcalá, Sergio Guerrero, Alfredo Ortuño y Assane Ndiaye, quien renovó automáticamente por partidos disputados.

En un clima de incertidumbre absoluto, no está asegurada la estancia de los futbolistas con contrato ni la marcha de aquellos que no lo tienen, pero se esperan muchas despedidas en estas últimas dos jornadas y, sobre todo, el próximo domingo 1 de junio, cuando despide el Cartagena la temporada en casa.

Baja salvo sorpresa

Quien no podrá despedir en el campo su tercera temporada -y quizás la última, pues su contrato termina el 30 de junio- es el central malagueño Kiko Olivas, quien está descartado casi con total seguridad para lo que resta de campaña. Así lo confirmó Guillermo Fernández Romo en rueda de prensa: «Tengo mis dudas sobre su estado físico. No sé hasta qué punto es bueno o malo el apurar y que haya un mal contacto, porque cuando se compite no se controlan las cosas. Si se ve bien, será convocado como única opción frente al Mirandés en casa».

Su baja no tiene ya ninguna influencia en los ausentes objetivos del equipo y su nivel futbolístico se ha discutido mucho este curso entre la parroquia albinegra. Es la gran contradicción de su etapa en el Cartagena. Cuando más en forma se ha mostrado el defensa central, menos rendimiento ha ofrecido sobre el campo. Sin embargo, cuando más problemas físicos ha tenido es cuando más impacto positivo ha tenido su juego en el FC Cartagena.

Olivas llegó al Cartagonova tras una larga etapa en el Real Valladolid cuando ya no tenía minutos en un equipo que subía y bajaba de la máxima categoría en temporadas sucesivas. Con un buen cartel, pero lastrado por una grave lesión de rodilla que afectó a su ligamento cruzado anterior, menisco, cóndilo femoral externo y ligamento colateral dos años antes,Olivas se vio como un refuerzo para el cuadro de Luis Carrión.

En su primera temporada como albinegro, Kiko Olivas no respondió a las expectativas. No por falta de nivel ni desinterés en el proyecto, sino por las constantes lesiones que lo dejaron fuera hasta en cinco periodos diferentes. La lesión más repetida fueron los problemas en los músculos isquiotibiales. En esas circunstancias, Kiko sólo pudo disputar 25 partidos de 45 con un total de 2.010 minutos y no pudo hacerse con un sitio fijo por culpa de sus lesiones.

En su segunda temporada, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, se debatió entre la titularidad y la suplencia. Más tarde, con Julián Calero, Olivas tuvo menos continuidad todavía. Fue indiscutible para el entrenador cuando estuvo disponible, pero los contratiempos físicos sólo le dejaron disputar 23 partidos con 1.590 minutos sobre el campo.

Este curso, en el que se ha mantenido lejos de la enfermería hasta hace un mes, ha disputado 30 partidos y 2.537 minutos, firmando su temporada más regular. Una lesión en el hombro le hizo perderse el partido ante el Albacete del pasado 26 de abril y todo indica que no podrá volver en lo que resta.

Frente al Sporting y el Mirandés, domingo a las 18.30

LaLiga ha annciado esta semana los horarios correspondientes a las dos últimas jornadas de Primera y Segunda División, unificados con el fin de evitar desvirtuar la competición y que los clubes compitan en igualdad de condiciones.

En lo que concierne al FC Cartagena, ya conoce el conjunto albinegro cuándo disputará sus encuentros frente a Real Sporting y Mirandés, los últimos compromisos del curso ya sin objetivos clasificatorios de por medio. LaLiga ha decidido que todos los encuentros de Primera División -que corresponden a la última jornada- con disputas clasificatorias en juego, den inicio el sábado a las 18.30 de la tarde. Para LaLiga Hypermotion se ha reservado el domingo a la misma hora.

El FC Cartagena se mide, por tanto, este domingo al Real Sporting a las 18.30 de la tarde. Son susceptibles a cambios aquellos partidos en los que no se decida ningún puesto de la tabla, pero no será este el caso, pues el conjunto rojiblanco está sumido aún en la lucha por la permanencia. Con 48 puntos, los de Asier Garitano -quien sustituyó a Rubén Albés tras su caída a la parte baja de la clasificación- todavía no están salvados, pues el Eldense se mantiene en los 44 puntos y podría sobrepasarlos en los dos partidos que quedan.

Todo hace indicar que tambien habrá mucho en juego en la última jornada del Cartagena, puesel Mirandés podría ascender en el Cartagonova de forma directa.