La Federación Murciana de Fútbol decide hoy el futuro de La Unión

Hoy se celebra la Asamblea Extraordinaria de la Federación Murciana de Fútbol y el único tema a tratar es permitir el traslado de La Unión Atlético a Málaga.

Nada ha cambiado en la idea de la directiva de La Unión Atlético. El hecho de quedar eliminado del play off ante el Torrent el pasado sábado, desaprovechándose la oportunidad de ascender a Primera RFEF, no ha hecho que el club se replantee su idea de marcharse. Tanto Julián Luna, presidente del club, como Daniel Pastor, empresario andaluz que quiere llevarse el equipo a Málaga, tomaron la decisión de marcharse hace meses porque entienden que en La Unión no tienen apoyos económicos.

Hoy a las 18.00 se celebra la Asamblea de la FFRM para tratar si se le permite el traslado a Málaga a La Unión Atlético, que el próximo curso volverá a competir en Segunda RFEF. Los 70 asambleístas con derecho a voto tendrán que decidir si se le permite a la directiva minera seguir adelante con su idea o no. Necesita mayoría simple y un quórum de 24 para que la propuesta salga adelante.

Como anunciamos en este diario la semana pasada, Julián Luna podrá dirigirse a los asambleístas para tratar de convencerlos antes de la votación. Su discurso será claro y conciso, ya que tiene claro que no tiene futuro el club donde está y va a decir que si no hay traslado, el club está condenado a la desaparición.

Optimismo en el club

La directiva del club unionense es optimista respecto a la votación porque no entenderían que no le dejaran tomar la mejor decisión para su proyecto. En ese aspecto, la Federación Nurciana y, en concreto, su presidente José Miguel Carrillo, no ha hecho ninguna declaración ni a favor ni en contra, mostrando públicamente una imagen de neutralidad en este asunto.

Hoy la directiva de La Unión entiende que es el ‘Día D’ porque asumen que es el paso más complicado hacia el traslado. Aunque también saben que en la Federación Española de Fútbol no están encantados con la idea del traslado, como ya se contó aquí, tienen claro que si ambas federaciones territoriales dan el consentimiento, finalmente la española también aceptará el cambio.