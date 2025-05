ElPozo renueva al murciano Ricardo Mayor hasta 2027

Con el final de la fase regular este sábado y los play off a la vuelta de la esquina, ElPozo Murcia ha hecho oficial la renovación hasta 2027 de Ricardo Mayor, algo que hará motivar aún más al futbolista murciano de cara a esta fase final del campeonato.

Hay que puntualizar que Ricardo Mayor ha sido uno de los jugadores clave de ElPozo Murcia en esta temporada tan complicada. El joven jugador murciano, que ha debutado con la selección española, es el segundo goleador del equipo con 12 dianas, solo dos menos que Felipe Valerio, que suma 14 en total.

El librillano, quien se crió en la cantera de ElPozo, regresó al primer equipo en la temporada 2022-2023 después de jugar en el Córdoba, donde tuvo como entrenador a Josan González, en calidad de cedido. En la presente campaña, el cierre se ha convertido en un pilar básico y, sin duda, en el jugador más regular.

De esta forma, ya son siete los jugadores con contrato para el próximo curso: Edu Sousa, Rafa Santos, Marcel, Ricardinho, David Álvarez y César Velasco, además del entrenador, Josan González.

Ahora le toca a ElPozo Murcia cerrar la fase de grupos este sábado ante su afición. No lo hará en el Palacio de los Deportes, por otros compromisos deportivos, y se mudará hasta el Príncipe de Asturias para recibir a Osasuna Magna Xota (20:00 horas). Un partido clave porque aunque los de Josan González ya tengan asegurados los play off, se juegan mantener la sexta plaza y no acabar descendiendo hasta el séptimo u octavo escalón.

La temporada de los murcianos no ha sido fácil de asimilar. El equipo arrancó el curso bien, pero las lesiones, la corta plantilla y el mal juego, le hicieron pasar por una sequía de victorias que se prolongó durante dos meses y medio.

Ricardo Mayor controla el balón con el pecho en una jugada del partido Burela-ElPozo / Burela FS

Ahora, según César Velasco, el equipo está recuperando a todos sus futbolistas y llegan en buena forma a los play off. “Con el año que hemos pasado de lesiones, de tener pocos jugadores, ahora estamos un poco más descansados. Rafa Santos ya se une al grupo, un jugador que nos va a dar mucho de cara al play off. David Álvarez también está a punto de entrar con nosotros. Estamos en un muy buen estado de forma y la verdad que el equipo tiene muchas ganas y vamos a ir a por todas”, comentó el futbolista cordobés.

El primer obstáculo de ElPozo Murcia para encarar bien los play off es acabar la temporada regular con victoria ante su afición y asegurando un buen puesto para la fase final, donde pelearán por levantar el único título en el que siguen vivos y ser campeones de liga.