El Odilo Cartagena quiere que el Palacio ‘reviente’

El Odilo Cartagena ya recuperó la ilusión por el baloncesto en la ciudad la pasada temporada con su ascenso a Primera FEB. Después de tres décadas, un equipo de la trimilenaria competiría en la segunda categoría nacional. Y en la actual, con una plantilla modesta, la de menor presupuesto de los clubes que disputan los play off por el ascenso, ha incrementado el interés del aficionado. El buen trabajo realizado por el entrenador, Jordi Juste, que ha logrado sacar el máximo rendimiento con un baloncesto veloz y moderno, ha llevado al equipo no solo a terminar la liga regular en la séptima posición, sino también a ganar uno de los dos partidos de cuartos de final disputados en Sevilla contra el ex ACB Real Betis.

Con ese triunfo, los albinegros ya se han asegurado jugar dos encuentros ante su afición. Pase lo que pase, la temporada acabará con un sobresaliente. El viernes, a las nueve de la noche, será la primera cita. El club y el Ayuntamiento han preparado también una Fan Zone para amenizar las horas previas al choque. El objetivo es llenar por primera vez el Palacio de los Deportes de Cartagena, como consiguió el desaparecido Cebé a finales de los ochenta y principios de los noventa, que registraba aforos completos en el Pabellón Central.

Asier González, jugador del Odilo Cartagena, durante el encuentro ante el Real Betis. | / PRENSA ODILO CARTAGENA

Buen ritmo de venta de entradas

Las localidades están a la venta en la web compralaentrada.com y también se pueden adquirir en las oficinas del Palacio en horario de cinco a ocho de la tarde. Los abonados del club tienen que pagar 10 euros; los del FC Cartagena y el Jimbee, 15; y la entrada general tiene un precio de 20 euros. Después del triunfo en Sevilla, el ritmo de venta se ha acelerado y el club también ha lanzado una promoción para los que adquieran las localidades para el viernes, que podrán comprar para el choque del domingo con un descuento del 50% en las tarifas.

El Odilo y el Palencia han sido los únicos equipos que han logrado un triunfo a domicilio en los dos primeros partidos de los cuartos de final. Tanto el Fuenlabrada como el Movistar Estudiantes están a un solo triunfo de acceder a la Final Four ante el Tizona Burgos y el Gipuzkoa, respectivamente. Los palentinos que entrena Luis Guil, como los cartageneros, perdieron el primer encuentro contra el Monbus Obradoiro y ganaron el segundo en Santiago de Compostela. Por tanto, estas dos series son las únicas que tienen garantizada la disputa de al menos cuatro encuentros. El quinto, en caso de ser necesario, está programado para el viernes 30 de mayo.