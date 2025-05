José Blaya: "Mi objetivo es subir a la Minera a Primera Federación y luego ya veremos"

Estamos en la Lonja de Lo Pagán, sede de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Pinatar, donde José Blaya (Los Nietos, 4 de febrero de 1979), patrón mayor, tiene su despacho. La pesca, el mar y todo lo que rodea este mundo es lo que le apasiona desde que era un niño. El fútbol es su otra gran pasión y, desde hace más de dos años, la Deportiva Minera, al igual que su profesión, le da buenos y malos días. Cuando entró, ayudó enormemente en el primer año a lograr la salvación y en el segundo, con un proyecto más ambicioso, se consiguió el ascenso a Segunda RFEF. Toca hacer balance de esta tercera temporada, que ha sido histórica por la aventura copera. Además, José Blaya ya está mirando al siguiente curso y se muestra muy optimista.

¿Cómo es un día normal para José Blaya?

Pues mira, mi día a día lo paso aquí, en la Cofradía. Soy la persona que representa todo el sector pesquero del Mar Menor y toca estar aquí toda la mañana enfrentando los problemas diarios que vienen. Lo que más echo de menos es salir al mar; lo hago poco y es mi vida, es mi pasión.

¿Cómo llega uno a ser el patrón? ¿El amor por el mar es desde siempre?

Yo he estado toda mi vida en el mar, desde los seis años, que poco a poco ya mi padre hizo que me enamorara del mar. He tenido cosas buenas del mar y cosas muy malas. He perdido dos hermanos en el mar. También he tenido cosas muy buenas. En este mundo sales al mar y no sabes lo que vas a traer a tu casa de pesca. No sabes cómo va a ir el día. No sabes si se dará la cosa bien o si se dará mal y lo peor, muchas veces no sabes si volverás o no volverás. Es un trabajo muy difícil porque sales a una hora y no sabes cuándo llegas. Aunque no lo parezca, el pescador, cada día que sale al mar, aprende una cosa del sector pesquero. Cómo tiene que pescar, cómo tiene que hacer las cosas. Es un sector difícil.

Y decides, hace más de dos años, complicarte más la vida con el fútbol

Sí (risas). Cuando era un niño, mi infancia la pasé en la escuela del Llano del Beal. Para mí, ir al Ángel Celdrán era como ir al Santiago Bernabéu ahora mismo. Además, tengo dos niños, uno es juvenil y otro es infantil. Primero fuimos a la escuela de Cartagena y los críos no se sentían muy a gusto, por lo que nos fuimos a la Minera, que era mi equipo cuando era crío. A partir de ahí conocí a la directiva, a Bienvenido y decidí echarles una mano y el gusanillo ese del fútbol entró en mí.

José Blaya, en la Lonja de San Pedro del Pinatar / P.S.

¿Es fácil de compaginar el mundo de la pesca con el del fútbol?

Bueno, a mí me gustan los líos, como yo digo. Y sí, es fácil porque tengo gente que lleva mucho el tema del fútbol. Y yo prácticamente estoy poco por allí. El fútbol para mí normalmente son solo los fines de semana y me sirve para desconectar del negocio.

¿Qué balance haces de la temporada 2024-2025?

No le pongo nota, pero te puedo decir que estoy muy contento con esta temporada. Es el primer año que estamos en Segunda RFEF. Hemos jugado contra el mejor equipo del mundo. Y sí, en liga nos perjudicó, pero es que todo no puede ser.

Económicamente, ¿la eliminatoria contra el Real Madrid ayuda a esta próxima temporada?

Bueno, en parte. La taquilla del Real Madrid prácticamente al 80% se lo ha llevado esta temporada, así que tenemos un pequeño margen para la temporada que viene. Pero bueno, no es algo que influya. Pensamos que la temporada que viene vamos a ser un gran equipo y seguro que vamos a estar ahí en los puestos más arriba posibles. Porque el fútbol no puede decir dónde va a estar

Te pregunto por la destitución de Popy. ¿Era una decisión que había que tomar?

Sí. Entendíamos que había que cambiar la dinámica, que no estaba siendo buena. Nunca diré nada malo de Popy, que es de la casa y porque con él conseguimos el ascenso.

¿Te molestaron las declaraciones que ha hecho estos meses tras la destitución?

Sí, sí que me molestaron porque tanto el club, yo como presidente y toda la directiva creemos que nos hemos portado muy bien con él. Lo vamos a seguir haciendo, esto no cambia nada.

Se fue Popy y llegó Pepe Aguilar. ¿Qué balance haces del cambio y del final de temporada?

Solo tengo palabras de agradecimiento a Pepe Aguilar. Pepe entró a la Minera con todos los problemillas que estábamos teniendo en el equipo. En los últimos minutos, perdíamos los partidos. Pepe es un gran entrenador y muy buena persona. Pero bueno, creo que ha tenido mala suerte y aún así ha sacado al equipo del problema en el que estaba. Lo ha hecho bastante bien.

¿Qué es lo que más has aprendido esta temporada?

Hemos aprendido que hasta que no termina el último partido, no somos nadie. Ni hace unos meses éramos tan buenos ni somos tan malos ahora. Hemos aprendido eso, que hasta el último partido de Liga hay que estar luchando por intentar ganar, ganar, ganar y ganar. Y sobre todo más cositas que en el ámbito de futbolistas, de entrenadores, del mundillo del fútbol. Hemos aprendido más cosas y eso es decisivo para el año que viene.

¿El objetivo del año que viene es el ascenso?

Cada vez que digo eso no me salen las cosas bien (risas). La temporada que viene vamos a hacer un gran equipo, eso te lo puedo garantizar. La idea es estar lo más arriba posible, pero sabemos que eso es muy complicado.

En el plano organizativo ha aparecido este año Minera Empresas. ¿Cómo está ese punto ahora en el club?

Estoy muy contento. Minera Empresas eran 20 empresas cuando entré aquí y ahora mismo son aproximadamente unas 90. Vamos creciendo. Antes no se conocía a la Minera y ahora mismo se está escuchando por toda España.

¿Cuál es el techo de la Deportiva Minera? ¿Hay techo?

No, yo me propongo subir el equipo a Primera Federación y ya luego cuando estemos ahí ya veremos lo que pasa.

En ese crecimiento, ¿qué papel juega el Ángel Celdrán?¿Se puede remodelar? ¿Se puede soñar con otro campo en el futuro?

Lo del campo nuevo de momento no se plantea. Cuando tuvimos el partido ante el Real Madrid, se aprobó un proyecto con la alcaldesa, que tiene que ir para adelante. Se van a remodelar los vestuarios, una de las gradas y habrá un pequeño gimnasio, además de la nueva instalación de la luz, que confiamos en que esté para noviembre.

¿El gran objetivo ahora es enganchar a más gente? ¿Hay que aumentar el número de abonados?

Por supuesto que sí. La Minera es un club del ayuntamiento de Cartagena. Ahora mismo a vernos viene gente de todos sitios: eL Algar, EL Llano, EL Estrecho, Los Belones, La Manga, Cartagena, La Unión... El año pasado teníamos unos 500 abonados, el anterior teníamos unos 250 y pensamos que vamos a llegar a unos 700.

¿Te han contactado desde el Cartagena para que ayudes o como posible comprador?

No, yo de la situación del Cartagena no tengo mucho que decir. Le doy ánimos a Paco Belmonte, que pienso que es una persona que ha hecho todo lo que ha podido. Pero bueno, él llega hasta donde llega económicamente y la situación es difícil. Pero no, conmigo no han contactado para nada, en ningún momento. Lo que esté en mis manos que pueda ayudar al Cartagena, por supuesto que lo haré.

¿No contemplas la compra del Cartagena?

No. Tengo a la Deportiva Minera, que ya es bastante.