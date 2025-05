Fran Fernández, sin solución a los problemas del Real Murcia

No parece Fran Fernández ajeno a los problemas del Real Murcia. No ha dudado el técnico en aprovechar las ruedas de prensa post partido para mostrar su contrariedad por un inicio de partido en el que sus jugadores no habían aportado lo esperado o lo ensayado durante la semana. También ha hecho hincapié el preparador almeriense en las precipitaciones o en las numerosas pérdidas de balón en el centro del campo. No ha ocultado, como viene ocurriendo desde casi el principio de liga, las dificultades para estar acertados en el último pase. E incluso, aunque eso a veces va más allá del entrenador, en partidos como el del Antequera, lamentaba la falta de acierto de cara a puerta.

Aunque los problemas están detectados por el técnico. Y aunque el preparador murcianista aprovecha cada rueda de prensa para prometer soluciones, insistiendo siempre en decir que «hay margen de mejora», las jornadas han ido pasando sin que sobre el terreno de juego se vea esa una mejoría.

Lo que parecía pasajero en septiembre, cuando se pedía paciencia y tiempo; se ha ido enquistando hasta que, en las últimas semanas, se ha convertido en un motivo de preocupación. Y más cuando el Real Murcia está a menos de quince días de empezar el play off de ascenso a Segunda, donde se jugará realmente la vida a dos eliminatorias.

Fran Fernández aplaude a los suyos durante el encuentro de este sábado. | LOF / LOF

Primeras partes, a la basura

Porque, tras 37 jornadas disputadas y pese a que el Real Murcia depende de sí mismo para conseguir el segundo puesto, preocupa y mucho la falta de competitividad del equipo en las primeras partes. Son muchas jornadas ya en las que el equipo salta al terreno de juego sin apenas intensidad, la única virtud que le permite tapar las enormes carencias que tiene en un centro del campo poco protagonista con el balón. Y es aquí donde empiezan las principales críticas a un Fran Fernández que, con el play off asomando, sigue teniendo numerosas dudas en el once titular, insistiendo en combinaciones -como la de juntar de inicio a Pedro León y Juan Carlos Real- que no funcionan, ralentizando el ya de por sí juego lento del equipo.

Se ve en el juego y lo indican las estadísticas. Y es que en lo que va de liga el Real Murcia solo ha marcado el 39% de sus goles en la primera parte, mostrando su mayor eficacia en los quince minutos finales de los partidos.

¿Quién da el último pase?

No ha sido capaz el Real Murcia en toda la temporada de encontrarse cómodo en el terreno de juego. Le cuesta un mundo a los granas ser protagonistas con el balón. Y a eso se le une que este equipo no es de individualidades, al no tener futbolistas que marquen diferencias, como el propio Fran Fernández ha llegado a reconocer en rueda de prensa.

Aunque el técnico grana ha sido capaz de sacar la mejor versión defensiva de los suyos, sobre todo en esta segunda vuelta, los problemas siguen siendo más que evidentes en ataque. Ni hay creatividad en un centro del campo sin continuidad ni hay extremos rápidos y habilidosos capaces de romper defensas, y así los delanteros del Real Murcia han vivido la mayoría de jornadas en la más absoluta frustración.

Solo Flakus, la apuesta invernal para el ataque, ha conseguido, haciendo en muchas ocasiones la guerra por su cuenta, acercar al Real Murcia a la portería contraria. Porque Davo, el futbolista que llegó en enero para marcar diferencias, está pasando completamente desapercibido.

Richard Boateng y David Flakus , del Real Murcia, celebrando el triunfo ante el Villarreal B. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Sin gol y ¿sin Flakus?

Los seis goles de Flakus han sido como una botella de oxígeno para un equipo al que le cuesta llegar y que cuando llega no es capaz de tener un alto porcentaje de acierto. De ahí el problema que se avecina. Lo normal es que el delantero cedido por el Castellón se pierda el play off al coincidir las eliminatorias de ascenso con el Europeo sub-21 para el que con toda probabilidad será convocado con su selección. Es decir, que el Real Murcia podría jugarse el salto a Segunda sin el único delantero que le está dando goles.