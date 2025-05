El FC Cartagena sigue perdiendo el tiempo

El FC Cartagena está sumido en una profunda crisis institucional, deportiva y económica. El descenso a Primera Federación es oficial desde hace más de un mes, cuando el equipo perdió por 2-1 ante el Almería, pero virtualmente el cuadro albinegro estaba en la tercera categoría del fútbol español desde que arrancó el año 2025. Unos la sitúan cuando en Navidad no se hicieron los fichajes necesarios, otros tras el final del mercado invernal donde se desmanteló la plantilla. Un descenso es algo normal en el mundo del fútbol para el 99% de los equipos.

A excepción de los 10 habituales de la Primera División, que normalmente ocupan los primeros puestos, el resto, ya sea en una categoría u otra, vive años de pasarlo mal o de directamente descender. Cuando además se produce con meses de antelación, se puede ver desde un punto de vista optimista como una oportunidad para adelantarte a tus rivales, pero no es el caso del Cartagena, que lleva sin dar un paso hacia adelante en su proyecto desde hace tres meses. La inacción es absoluta en el seno del club albinegro.

Estamos ya en la recta final de la temporada, ya que restan solo dos encuentros para terminar. Lo normal en estos momentos es ir haciendo cábalas de cuándo será el día que se presente la nueva campaña de abonos, qué día arrancará la pretemporada del equipo y cuáles serán los primeros fichajes, incluido el nuevo entrenador. No hay nada sobre la mesa, solo rumores en el aire sobre posibles ventas que no llegan nunca, los que en su día estuvieron realmente interesados ya dejaron claro que no están por la labor, unos actuales dirigentes que siguen gestionando en la sombra, pero no dan la cara desde hace más de 100 días y unos propietarios que nadie sabe dónde están. Guillermo Fernández Romo, sin tener que serlo y aclarando que no lo es, ejerció de portavoz del club dando las últimas novedades de la entidad, confirmando los problemas económicos y aclarando que está en contacto con los que mandan. En definitiva, un club sin rumbo, sin liderazgo, sin referentes y que sigue perdiendo el tiempo.

Ahora mismo pensar en una campaña de abonos, que va a ser sin lugar a dudas la principal fuente de ingresos en una categoría donde la televisión no aporta prácticamente nada en comparación a LFP, es impensable. Si se lanzara la campaña con los mismos dirigentes al mando y con los datos de público en el campo, sería un desastre y se batiría el récord negativo. Ahora mismo no se puede pensar en una campaña de abonos, pero antes o después, cuando se acerque el inicio del nuevo curso, se tendrá que hacer.

Siguen los impagos

Los días siguen pasando y de momento siguen sin abonarse las dos mensualidades que se les siguen debiendo a los jugadores. La plantilla sigue demostrando profesionalidad y, aunque el juego del equipo sigue dejando las mismas dudas de siempre, se han conseguido ganar los dos últimos choques y se está terminando la campaña con dignidad y sin acumular de manera consecutiva derrotas. El esperpento que se está viviendo en lo institucional no se está viendo, al menos en el verde, y el equipo va a finalizar el curso plantando cara a sus rivales. Este domingo a las 18:30 será de nuevo juez por la salvación en su duelo ante el Real Sporting en El Molinón.

Además, el pasado fin de semana se certificó de manera matemática que el cuadro portuario va a finalizar en la última posición de la liga. El Cartagena cumplió con su cometido y venció 1-0 al Tenerife, pero el triunfo del Racing de Ferrol, por el mismo tanteador, ante el Cádiz, confirmó lo que era inevitable desde hacía semanas. La temporada pasada se produjo un milagro y los milagros, si fueran habituales, no serían milagros y tendrían otro nombre. Es una anécdota dentro de los graves problemas que tiene el club y que no se soluciona ninguno con el paso de los días.

Una Primera RFEF complicada

El Cartagena va a estar en una Primera Federación que va a dar miedo el próximo curso. Ya se está viendo lo difícil que está siendo para los equipos el hecho de jugar simplemente la fase de ascenso. Ya sabe el cuadro portuario que tendrá que vérselas con filiales de la entidad de Real Madrid Castilla, Sevilla Atlético, Villarreal B o Bilbao Athletic. Históricos como Hércules, Tenerife, Racing de Ferrol o Barakaldo querrán estar arriba y todo ello sin contar los grandes equipos que intentan ascender y que no lo lograrán este curso. En esa batalla en la que ahora está inmerso el Real Murcia con clubes como Ibiza, Ponferradina, Andorra o Nástic de Tarragona.

El Cartagena hubiera tenido ventaja si se hubiera movido con tiempo, ya que, por ejemplo, los equipos que juegan el play off no sabrán la categoría en la que competirán hasta dentro de un mes, pero la realidad es que no ha sido así y, dependiendo de lo que tarde en arrancar el proyecto 2025-2026, las opciones de que sea exitosa la temporada del cuadro cartagenero irán bajando. Los días siguen pasando y el Cartagena sigue perdiendo un valioso tiempo.