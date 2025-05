Carlos Alcaraz se crece en las finales de los ‘grandes’ y ante Jannik Sinner

Carlos Alcaraz se crece ante los retos grandes. Hay dos datos concluyentes que así lo reflejan: ha ganado 11 de las 13 finales que ha disputado de grandes torneos entre Grand Slam, Masters 1000 y Juegos Olímpicos, y también ha triunfado en las últimas cuatro ocasiones en las que se ha enfrentado a Jannik Sinner, el número 1 del mundo, que a la final de Roma llegó con una racha de 26 victorias consecutivas.

En solo dos ocasiones en los ‘grandes’ ha salido derrotado el tenista de El Palmar. Y en ambas el rival fue el mismo: Novak Djokovic. La primera fue en agosto de 2023 en el Masters 1000 de Cincinnati. En un partido que se prolongó durante casi cuatro horas, el murciano terminó cediendo por 5-7, 7-6 y 7-6. La segunda y última fue el 18 de agosto de 2024. Fue en la arcilla de Roland Garros, pero en este caso en la final de los Juegos Olímpicos de París. El serbio volvió a ser su rival y ganó en dos sets, ambos resueltos en el tie-break, por 7-6 y 7-6. En las once restantes ocasiones, el pupilo de Juan Carlos Ferrero fue el protagonista y por ello suma cuatro Grand Slam y siete Masters 1000 con apenas 22 años de edad.

A Jannik Sinner ya se ha enfrentado en once ocasiones en el circuito ATP y en siete de ellas, las cuatro últimas consecutivas, ha salido triunfador. La racha comenzó en las semifinales de Indian Wells 2024; continuó también en las ‘semis’ de Roland Garros del pasado año; y el último precedente hasta el pasado domingo estaba en el ATP 500 de Pekín también en 2024: «Sinner es uno de los mejores del mundo. Cada torneo que juega lo hace bien. Los números están ahí. Cuando los jugadores se enfrentan a Sinner sienten lo mismo, tiene ese aura. No voy a decir que siento que es un Nadal-Federer, pero es una sensación diferente», dijo el tenista murciano en la rueda de prensa tras la final en el Foro Itálico, donde dejó otro dato que le confirma como el gran favorito para reeditar su corona en Roland Garros: en la gira de tierra batida ha ganado quince partidos y dos títulos, y solo ha sufrido una derrota, en la final de Barcelona, donde acabó con unos problemas físicos que posteriormente le impidieron estar en el Masters de Madrid.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la entrega de trofeos en Roma / Efe

En Roma también igualó una marca que solo tres leyendas del tenis han logrado, ganar los cuatro torneos más importantes del mundo en tierra batida: Roland Garros, Montecarlo, Madrid y Roma. Los otros tres tenistas que pueden presumir de tener en su palmarés esos trofeos son Novak Djokovic, Rafa Nadal y el brasileño Guga Kuerten. Nadie más lo ha logrado desde que nació el ATP Tour en 1990. «Claro que ganar torneos, levantar trofeos, te da confianza en ti mismo, así sabes que estás en el buen camino. Significa que estoy haciendo las cosas bien», declaró el murciano.

Adelanta su viaje a París por el cambio de bolas

La temporada está en uno de sus momentos más importantes. Por ello, no hay descanso para los tenistas. Y Carlos Alcaraz solo podrá disfrutar de dos días, ayer y hoy, con su familia en El Palmar antes de viajar este miércoles a París para afrontar Roland Garros. El tenista murciano estará el jueves en el sorteo del cuadro final, donde será el segundo cabeza de serie, y también tendrá varios actos promocionales con sus patrocinadores. El motivo de adelantar el viaje no es otro que la gran preocupación del murciano y su equipo por el cambio de pelotas. En el torneo parisino, la marca Wilson es quien se encarga de ofrecer las pelotas, marcando un cambio con el resto del circuito y sobre todo con los torneos de tierra batida que hay en el resto del calendario. La polémica por este hecho ya fue noticia en el año de su llegada, en 2023, cuando muchos jugadores alzaron la voz para protestar por el nivel que ofrecía la marca con las pelotas. «Son ridículas, no duran ni un juego, una basura. No se puede jugar con ellas». Un problema que ya se solventó en la pasada edición, pero que no cambia la diferencia de las pelotas de Roland Garros con el resto, algo que preocupa a Alcaraz y su equipo. Por ello, mañana miércoles llegará a París para poder entrenar lo suficiente como para adaptarse a las nuevas condiciones. Además, el murciano aprovechará también para hacer los tradicionales actos publicitarios en la capital francesa, como el de Babolat, su marca de raqueta. Llega el momento de la verdad sobre tierra batida y pese a que Alcaraz ha demostrado que no hay nadie mejor que él en la superficie, no quiere fiarse un pelo antes de la llegada del gran torneo.