El UCAM se descuelga en Málaga

No bajar los brazos sea cual sea la situación es algo que se ha forjado en el carácter del UCAM Murcia CB durante los últimos años. No bajó los brazos ayer en el Carpena, ni siquiera cuando en el último cuarto perdía por 14 puntos y parecía todo visto para sentencia en la ‘fiesta’ en casa del bicampeón de la Basketball Champions League. Remontó, aprovechó su momento, contó incluso con posibilidades de ganar y forzó una prórroga en la que ya no pudo contener más al Unicaja (104-93).

Porque no bajar los brazos en Málaga le permitía seguir agarrado a la lucha por un octavo puesto que le podía catapultar hasta el play off de la Liga Endesa. Una pelea en la que los universitarios ya no pueden batallar más contra las matemáticas, ya que el triunfo del Baskonia sobre el Barça les deja sin opciones de poder hacerse con ese octavo puesto a falta de dos jornadas para el final de la fase regular de la ACB.

Cerrará el UCAM en el Palacio la temporada el próximo sábado, 24 de mayo, ante el Leyma Coruña, y después a domicilio en Gran Canaria con un noveno puesto en juego que tratará de alcanzar para hacerse con un aval que le permita disputar competición europea la próxima temporada. O al menos estar en una mejor posición mientras que se resuelven las plazas y criterios que te puedan llevar a uno u otro campeonato continental.

Después de una primera mitad muy igualada, en la que el UCAM plantó cara al Unicaja con todas sus armas, pese a contar con varios jugadores tocados y sin Sant-Roos, los de Ibon Navarro lograron dar un arreón la segunda parte, llegando a contar con 14 puntos de ventaja en el último cuarto. Sin embargo, la descalificante a Alberto Díaz provocó un giro de guion en un desenlace en el que los universitarios jugaron sus cartas y consiguieron un tiempo extra (84-84). Aunque el 7-0 de salida en la prórroga del Unicaja sí que fue definitivo. Desconectó definitivamente al equipo murciano en los cinco minutos extra y el Unicaja sí que pudo gestionar su ventaja hasta cerrar el triunfo.

El UCAM arrancó con su quinteto habitual y alternando sus defensas entre individual y zona. Aunque eso no impidió que el Unicaja pudiera abrir brecha en los primeros compases con un Kalinoski muy acertado (10-2). Casi cuatro minutos le costó anotar a los universitarios su primera canasta en juego, algo que mejoró notablemente tras el tiempo muerto. Cierto es que tanto las defensas como la falta de acierto se impuso en este tramo del encuentro, pero el UCAM sacó la cabeza gracias a dos triples de Hakanson, y otro de Gates, que le permitieron voltear el marcador y devolver el parcial con un 3-11 en estos minutos (13-13). Sin embargo, el Unicaja, que cerró este cuarto sin anotar desde fuera, se marchó por delante (17-13).

Ambos equipos estuvieron más sueltos en ataque, más acertados en el segundo cuarto. Especialmente un UCAM que logró compaginar su frescura ofensiva con una defensa que desconectó por momentos a su rival. Irrumpió Radovic con cinco puntos consecutivos en apenas dos minutos para liderar un parcial de 2-10, devolviendo así lo sucedido en el anterior periodo (19-23). Despertó el equipo malagueño por mediación de Taylor, y fue entonces cuando se produjo un intercambio de canastas en el que Radovic firmó su 3/4 desde el perímetro para mantener al frente a los suyos (26-28). No obstante, las pérdidas, con ocho en esta primera mitad para el UCAM y cinco en el segundo cuarto, comenzaron a pesar. Apareció Gates, con otro triple y cinco puntos consecutivos para poner la máxima diferencia para los visitantes, en un cuarto con mucho acierto para los locales (30-35). Sin embargo, Perry y Osetkowski, con dos lanzamientos exteriores para un Unicaja muy ofuscado en esta distancia, cerraron la primera mitad (36-35).

El acierto y la frescura de ideas en ataque por parte de ambos conjuntos se mantuvo en el inicio de una segunda parte en la que el UCAM trató de dar el primer golpe sobre la mesa. Y es que los univeristarios regresaron a pista con dos triples de Gates y cinco puntos consecutivos de Ennis, tres de ellos también desde el lanzamiento exterior, para colocar el 41-46 en el marcador. Sin embargo, respondió el Unicaja por mediación de Alberto Díaz y Carter para aguantar el duelo desde esta distancia y frenar a un equipo universitario que no dejaba de plantarle oposición (47-48). Pero de nuevo Alberto Díaz y Osetkowski neutralizaron todo (55-53). Fue entonces cuando elevaron el nivel ambas defensas en los últimos minutos del tercer cuarto, agotando las faltas y mandando al tiro libre a su rival, y los de Ibon Navarro aprovecharon este contexto para llegar al desenlace con ventaja con una canasta de Perry sobre la bocina del cuarto (61-57).

De hecho, el base inició la fase decisiva como acabó la anterior, y Sito Alonso tuvo que pararlo tras un triple que elevó la renta hasta los siete puntos (64-57). El paso adelante del Unicaja desde el lanzamiento exterior dio alas al equipo malagueño y desconectó por completo a un UCAM decaído y desanimado al ver como todo su trabajo en la media hora anterior se iba por la borda tras los lanzamientos convertidos por Tillie y Kalinoski (72-58).

Un giro de guion

La inercia y las ventajas superiores diez puntos, permitieron al Unicaja poder dosificar en este tramo (76-67). Aún así, aguantó el arreón el equipo universitario a falta de cinco minutos, encadenando buenas defensas para rebajar la distancia por debajo de las dos cifras (76-69). Fue entonces cuando llegó el giro de guion buscado, cuando Alberto Díaz se tuvo que marchar eliminado por faltas tras frenar una contra que le costó la descalificante. Un punto de inflexión que acabó con cuatro tiros libres para los universitarios y un triple inverosímil de Gates para empatar el partido (76-76). A falta de tres minutos apareció Hakanson para firmar un 0-12 de parcial que colocaba al UCAM por delante (76-79), pero respondió también Tillie (79-79). Se produjo entonces un intercambio de canastas en el que parecía salir mejor parado el equipo murciano con el 84-82 , y tras un tapón de Tillie a Hakanson. Sin embargo, recuperó el UCAM la posesión tras una gran acción defensiva. En la posesión Ennis logró sacar un tiro que no tocó aro, y apareció Kurucs para convertir ese balón por el aire para el 84-84, y con 1,5 segundos para el final Osetkowski no logró armar el tiro. Por lo que el partido se marchó a la prórroga.

El tiempo extra decide

Kravish, Taylor y Tyson Pérez firmaron un parcial de salida de 7-0 en la prórroga que tuvo que cortar rápidamente Sito Alonso (91-84). El golpe sobre la mesa del Unicaja noqueó al UCAM a las primeras de cambio, a pesar de intentar levantarse por mediación de Birgander, y a falta de un minuto los locales contaban con nueve puntos de ventaja tras otra acción de Carter en la que sacó el adicional (99-90). Y la sentencia definitiva llegó tras una técnica sobre Ennis, que acabó con el escolta eliminado (104-93).

Sito Alonso: "No pienso en lo que nos ha faltado"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo tras la derrota en la prórroga por 104-93 ante el Unicaja que su equipo «es un rival incómodo» para el conjunto malagueño, al que considera como el principal «candidato» a ganar la Liga Endesa este año.

«Somos un rival incómodo para Unicaja, intentamos luchar siempre. Orgullosos de este partido, íbamos doce abajo y volvimos a tener opción clara de ganar», señaló el técnico en la rueda de prensa tras el encuentro, en la que ahondó en más claves que explican el tropiezo.

«No hemos tenido esa fortuna y ellos han estado excelsos en los últimos minutos. En la prórroga parecíamos un equipo sin poder para reaccionar, y Unicaja contó con la aparición del que para mí es su jugador más decisivo en el último mes, que es Tyson Pérez», destacó.

«No pienso en lo que nos han faltado. Somos el único equipo que hemos privado al Unicaja de un título, el año pasado, que yo creo que si llegan a pasar a la final de Liga ACB la hubieran ganado o hubieran competido más que nosotros. No tengo nada que reprochar a mis jugadores», subrayó Alonso.

«Hemos competido hasta el final contra el mejor equipo de la competición. Son un claro candidato a ganar la liga. Ganar aquí no es fácil. Tienen mucho talento, en los momentos importantes tienen a jugadores que aprietan en defensa. Son la alternativa a los poderosos», añadió.

Esta derrota complica al UCAM Murcia su clasificación para las eliminatorias por el título de liga y, preguntado por si le parecería «injusto» no jugarlas, dijo que «no», porque las injusticias las ve «en otro tipo de cosas». «El que no reconozca que UCAM no tiene el mismo nivel presupuestario que Valencia y Unicaja es un mentiroso compulsivo. Nosotros tenemos que competir contra ellos por otra vía, la competitiva. Este año no sé si llegaremos a play off, pero el año que viene vendrán cosas estupendas», aseguró Sito Alonso sobre este asunto.