El Real Murcia, otra vez condenado a un final agónico

Están más que acostumbrados los aficionados del Real Murcia a vivir finales de temporada agónicos. A diferencia de cursos atrás, la última jornada no traerá lágrimas por no alcanzar el play off, sin embargo esta campaña, ya clasificados para la fase de ascenso, los murcianistas no han podido evitar llegar al partido 38 con deberes por hacer. Si el empate frente al Antequera significaba el adiós al primer puesto; el 0-0 en el campo del Sanluqueño obliga a los de Fran Fernández a ganar el próximo sábado (19:00 horas) al Algeciras en Nueva Condomina para no meterse en un verdadero lío. Porque, incapaces los granas de confirmar hasta el momento la segunda plaza, una derrota frente a los gaditanos podría llevarles a retroceder hasta la cuarta posición si el Ibiza empata o gana al Ceuta y si el Antequera logra la victoria contra el Marbella.

Hablaba Fran Fernández después del 0-0 en Sanlúcar de esa última jornada. Se agarraba el técnico grana «al factor cancha». «Jugamos en nuestro estadio y con nuestra gente, y tenemos que ganar para ser segundos que es lo que queremos», añadía. Una victoria en esa última jornada despejaría todas las dudas clasificatorias del Real Murcia. Una victoria haría que no hubiera que mirar a otros campos. Una victoria aseguraría un segundo puesto que asegura jugar la vuelta del play off en casa y que permitiría ascender incluso empatando cuatro partidos. Porque el mejor clasificado, pasa de ronda o asciende en la final si completada la prórroga el empate prevalece en el marcador, eliminándose en este caso la lotería de los penaltis.

Pero, teniendo en cuenta la falta de triunfos en estas dos últimas semanas, las dificultades para resolver ‘finales’ en Nueva Condomina y los antecedentes de los murcianistas cada vez que hay que ganar sí o sí, muchos aficionados ya se temen lo peor. Y es que, tras varios años en los que la moneda siempre sale cruz para los murcianos, este tiene tintes de ir por el mismo camino.

Una victoria en El Palmar hubiera facilitado mucho las cosas, y más teniendo en cuenta que el Ibiza empató ante el Atlético B. Aunque no sería matemático el segundo puesto, a los de Fran Fernández les valdría con sumar un punto en la última jornada para quitarse de encima la presión de los celestes. Pero ni el Murcia ganó al Sanluqueño, ni el Murcia pasó del 0-0 frente al Antequera una semana antes. Y cuando no haces los deberes, llegan las urgencias, urgencias que se vivirán el próximo sábado a las 19.00 horas en otra jornada unificada.

Porque el empate en Sanlúcar da esperanza al Ibiza y da vida al Antequera, que sí ganó y que se acerca a tres puntos, sabiendo que tiene el golaveraje ganado a los granas. Porque si hay empate a puntos y hay que tirar de diferencia de goles, el Real Murcia está más que muerto.

De ahí que solo valga ganar al Algeciras. Todo lo que no sea sumar los tres puntos en Nueva Condomina sería una catástrofe. Porque si el Real Murcia pierde ya no dependería de sí mismo. Al Ibiza le bastaría con un empate frente al Ceuta para superar en la clasificación a los granas. Y si los murcianistas empatan, se verían desbancados con un triunfo celeste en su estadio.

Pero el panorama se puede poner incluso peor. Porque de perder en Nueva Condomina, los de Fran Fernández podrían verse relegados al cuarto puesto si el Ibiza y el Antequera ganan sus partidos. Y es que los malagueños han logrado llegar con vida hasta el final. Su victoria contra el Betis Deportivo (4-1) hizo que alcanzaran los 58 puntos. 61 tienen los granas, por lo que en caso de empate a puntos al final, el Real Murcia saldría perjudicado al tener el golaveraje perdido.

Triple empate

Y no sería esa la única combinación que perjudicaría a los granas. Está todo tan igualado entre el segundo, el tercero y el cuarto que en la última jornada podría darse hasta un triple empate a 61 puntos. Para ello el Real Murcia tendría que perder, el Ibiza empatar y el Antequera ganar. Si se dan esos resultados, los tres equipos quedarían igualados en la clasificación, siendo el gran perjudicado el Real Murcia.

Al hacer la clasificación entre los partidos disputados entre ellos, el gran beneficiado sería el Antequera, que gracias a los 7 puntos sumados en los duelos directos, se quedaría con la segunda plaza. El Ibiza, que ganó al Murcia en Nueva Condomina y al Antequera en Can Misses, sumaría seis, colocándose tercero. Mientras que el peor escenario se lo llevaría el Real Murcia, condenado por su falta de triunfos ante sus rivales de play off. Ganó al Ibiza en territorio celeste, pero cayó en Nueva Condomina. Y solo ha sumado un punto en los dos duelos con el Antequera. Eso le dejaría como el peor clasificado de los tres -solo cuatro puntos en cuatro enfrentamientos-, lo que le condenaría a la cuarta posición en el play off, quedándose sin ningún beneficio en caso de empate y jugando la ida en casa.

El Nástic ya espera

Si el Murcia acaba confirmando su segundo puesto, su rival más probable en la primera eliminatoria del play off de ascenso sería en Nástic de Tarragona. Los catalanes, pese a que acumulan tres jornadas sin ganar, aseguraban esa posición tras empatar con la Gimnástica Segoviana. El Nástic llegaba a ponerse 0-2 a los 13 minutos, pero antes del descanso igualaban los locales y ya no se movió el marcador. El empate fue suficiente para que los de Tarragona aseguraran la quinta plaza, por lo que ya hacen quinielas de quién será su rival en el inicio del play off, barajando las distintas opciones que se pueden dar en la batalla por el segundo puesto en el Grupo II. Aunque en el Grupo I también hay mucho por decidir -de hecho el campeón saldrá en la última jornada-, pudiéndose incluso darse una carambola que permita al Nástic colarse tercero. Pero para ello, los tarraconenses tendrían que ganar al Arenteiro y que el Real Sociedad B y el Andorra pierdan sus partidos. Ese triple empate favorecería a los catalanes, con mejor diferencia de goles.