Fernández Romo da luz a la oscuridad del FC Cartagena

Siempre había escogido Guillermo Fernández Romo el camino de la prudencia. Primero en cuanto a las manifestaciones de la afición -que coincidieron con su llegada-. Después, ante el comportamiento de la directiva con su ausencia en el palco. Y, por último, también se mostró tibio en primera instancia sobre los impagos del club a la plantilla. No obstante, ante un escenario tan clamoroso como este último, y comprobando en sus carnes que no llega la solución, el técnico ha optado por hacer pública su preocupación y la del resto del grupo.

Venía el entrenador albinegro ofreciendo declaraciones frías y distantes sobre las circunstancias que rodeaban a la entidad. Ya durante sus primeras semanas se alejó de la afición y sus protestas afirmando «aislar» a la plantilla para centrarse en lo deportivo. Sí valoró, no obstante, el apoyo de la grada. Aunque de manera desafortunada. A principios de mayo, Romo declaró que «alucinó» con el ambiente del Cartagonova porque la afición «no estaba con el equipo», sino que «estaba en otras situaciones». Palabras que no sentaron nada bien a la parroquia albinegra y que demostraron su desconexión con las preocupaciones del aficionado. Sin embargo, parece haber reflexionado el entrenador ante la situación de impagos que vive la plantilla.

Desde que se conoció por medio de este diario que David Aganzo, presidente de la AFE, visitaría al conjunto cartagenero, el ambiente dentro del vestuario parece haber cambiado. El club negó la mayor afirmando que estaba al corriente de pago con todos sus empleados y que las informaciones publicadas sólo buscaban «enturbiar» el ambiente dentro del equipo. Aunque en un primer momento Fernández Romo se volvió a mostrar demasiado prudente, poco a poco ha variado su discurso posicionándose al lado de los jugadores.

Sus primeras declaraciones sobre el tema fueron apaciguadoras. «Nosotros estamos tranquilos, en una situación intermedia», dijo refiriéndose a sus circunstancias individuales. «Apoyamos a todos los lados y me consta que todo va a salir bien», expresó. Confió Romo en la intención del club de solucionar los impagos «en los próximos días», tal y como trasladó la directiva a AFE, pero una semana más tarde este medio volvió a confirmar que la entidad no había resuelto sus diferencias económicas con la plantilla. Ahora, el mensaje del técnico es sensiblemente diferente.

En la previa del choque frente al Tenerife, Romo afirmó por primera vez con rotundidad su «preocupación por todas las cosas que nos están pasando» en referencia a los impagos y también echó un ‘capote’ a la afición por su desasosiego debido a la viabilidad y futuro del club. Se posicionó por primera vez el entrenador y repitió tras el encuentro.

Confirmó Romo que los impagos se mantienen. «Son situaciones preocupantes y que afectan», desveló. «La fricción con la directiva y las manifestaciones es algo inconcebible que no pasa en otro club», dijo en otro acercamiento a la afición. Por último, también se refirió al silencio del presidente. «Yo no soy el portavoz del club. Soy el entrenador mientras dure mi contrato y no tengo que dar explicaciones sobre cosas que no me corresponden», aseguró para confirmar después que Paco Belmonte mantiene comunicación diaria con el equipo.