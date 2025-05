El Yeclano depende de sí mismo tras su punto en Ceuta

El Yeclano Deportivo no fue el convidado de piedra en la fiesta por el ascenso que el Ceuta organizó ante su público en el Alfonso Muribe. Los de Adrián Hernández volvieron a cuajar un sólido encuentro que pudieron llevarse de no haber lanzado alto un penalti en la primera parte o si no le hubieran anulado un gol legal a Naranjo a diez minutos para el final.

Pese al contexto festivo, el Ceuta salió con un once de garantías y mostró voluntad de querer brindarle el triunfo a una grada repleta. Los azulgranas fueron los primeros en probar suerte con un disparo de Serpeta que rechazó Pedro López, y los norteafricanos tuvieron varias acciones a balón parado en la que no mostraron excesivo peligro.

El encuentro pudo cambiar a siete para el descanso, cuando el colegiado señaló un derribo de Serpeta dentro del área, pero Pau Pérez, que la semana anterior sí había anotado desde los once metros, disparó por encima del larguero. Supo digerir eso el Yeclano, que en la segunda mitad fue creyendo en sus posibilidades de victoria cuando fueron pasando los minutos una vez que solventó el par de arreones locales de rigor. Un balón en profundidad a Naranjo acabó en la red pese a que el delantero salió en línea pudo desiquilibrar un empate que, dados los resultados de los de abajo, acabó contentando a ambos conjuntos.

El Yeclano Deportivo depende de sí mismo para lograr la permanencia en la última jornada, cuando recibirá en La Constitución a un descendido Intercity que no se mostró desconectado al ganar su derbi ante Hércules.