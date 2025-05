El UCAM visita el Carpena para seguir en el vagón del play off

Si hace casi un año el UCAM Murcia CB asaltaba el Martín Carpena hasta en tres ocasiones para acceder a las finales de la Liga Endesa por primera vez en su historia, ahora regresa al mismo escenario con la intención de apurar sus opciones para estar presente en las eliminatorias por segundo año consecutivo. No se quiere bajar el conjunto universitario del vagón de cola de los primeros puestos, por lo que batallará hasta que el final para hacerse con una octava plaza que le devuelva su sitio en el play off y le asegure un aval para poder disputar competición europea el próximo año.

Ese es el objetivo del UCAM en las últimas tres jornadas que restan en el calendario de la ACB, y a pesar de que llega a la cita mermado por la enfermería, y a un lugar donde pocos han salido victoriosos esta temporada, ya que el Unicaja solo ha sufrido dos derrotas en casa en lo que va de curso, buscará agarrarse al recuerdo de hace un año para tratar de cumplir su objetivo y mejorar una décima plaza que por ahora parece amarrada.

Intentará aguar la fiesta la plantilla del UCAM a un Martín Carpena que se vuelve a encontrar de celebración. Y es que los aficionados cajistas recibirán y celebrarán su segundo título consecutivo de la Basketball Champions League, al imponerse el pasado fin de semana en la Final Four de Atenas, antes de su partido frente a los universitarios. No obstante, no será una tarea nada fácil. Sobre todo porque el equipo murciano volverá a contar con la importante baja de Howard Sant-Roos y con algunos jugadores que han pasado la semana entre algodones.

El más mermado ha sido un Kaiser Gates que, tras el partido ante el BAXI Manresa en el Palacio, ha vuelto a estar lastrado por las molestias en su rodilla derecha, que le han llevado a no poder entrenar con normalidad junto al resto del grupo, aunque Sito Alonso cuenta en un principio con todos sus efectivos. También tanto con Dylan Ennis como con Simon Birgander, los otros dos jugadores con alguna dolencia durante estos días.

Habrá que ver cómo ajustas sus piezas de nuevo el UCAM sin el alero cubano, quien estaba desempeñando el rol de base y había dado un paso adelante en su juego, reencontrándose con buenas sensaciones antes de sufrir la lesión muscular en el aductor ante el Hiopos Lleida, y confirmar así la mayor presencia de Dani García en la pista para repartirse las riendas del equipo universitario junto a Ludde Hakanson.

Aunque una de las claves, sin lugar a dudas, pasará por la defensa del conjunto universitario para intentar frenar a un Unicaja que es uno de los equipos que más anota de toda la ACB y que mejores porcentajes presenta desde el perímetro (37,5%), por detrás del Barça y La Laguna Tenerife. Además, los de Ibon Navarron, son el conjunto que más balones recupera por encuentro, con una media de 8,97 robos por partido, algo ligeramente superior a la del UCAM Murcia, con 8,16 en este aspecto, por lo que los de Sito Alonso deberán cuidar especialmente el balón durante sus posesiones en esta nueva variante en su juego con Howard Sant-Roos lesionado.

El Unicaja Málaga, por su parte, también llega pendiente de la enfermería e Ibon Navarro deberá realizar dos descartes en su convocatoria. Quien no parece que vaya a estar es Djedovic, ya que, según el técnico vitoriano, su regreso hoy podría ser algo precipitado. Aunque al mismo tiempo no descartó ninguna opción. Mientras que Jonathan Barreiro ha arrastrado molestias a causa de un virus y Melvin Ejim tiene algún problema en el talón de Aquiles. A su vez, Tyson Pérez hizo un tratamiento durante la semana para mejorar algunos problemas.

El UCAM estará pendiente a los partidos del Baskonia y el BAXI Manresa, respectivamente, ya que un tropiezo de ambos, que se miden también hoy a Barça y Real Madrid, respectivamente, le permitiría igualar sus balances con 16 victorias a falta de las dos últimas jornadas.