El UCAM Murcia quiere dejar atrás al Fabril

El conjunto universitario no logró sacar el resultado que querían en Riazor, pero dejó la eliminatoria abierta para ambos equipos. El 0-0 de la ida da ventaja a los locales de cara a un nuevo empate en el BeSoccer La Condomina, ya que el UCAM Murcia quedó en tercera posición en la fase regular, mientras que los deportivistas ocuparon el cuarto lugar.

A Germán Crespo no le vale el empate, por mucho que le dé la ventaja a los suyos. «A mí no me sirve el empate. Nosotros vamos a salir a ganar. Las tablas me servirán en los últimos 10 minutos de la prórroga, pero nuestro objetivo es la victoria», comentó el técnico universitario.

Además, el conjunto de la Universidad Católica cuenta con el factor campo a su favor. Los azul y dorados acabaron el curso siendo el mejor local de su grupo, y el técnico sabe que es un alivio contar con eso.

Para el encuentro de esta tarde, el técnico contará con todos sus futbolistas, a excepción de Fer Román, que sigue resintiéndose de sus molestias físicas.

El entrenador Germán Crespo saltará con Ackermann bajo palos, José Ruiz y Yeremy en los carriles, junto a Javi Ramírez y Miki Bosch en el centro de la zaga. Doble pivote formado por Segura y Urcelay, con Luque más adelantado. El tridente de ataque lo compondrán Ale Marín y Alexis García en las bandas y Del Campo en punta.

El Deportivo Fabril sabe que en la ida pudo haberse puesto por delante y conoce los puntos débiles de los universitarios. Hoy buscarán sus cosquillas y ser ellos quienes avancen a la final de los play off en la capital del Segura.