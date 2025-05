El Real Murcia, a no seguir quitando las ganas de play off a su afición

Ya tiene el Real Murcia el billete para la fase de ascenso a Segunda División. Sin embargo, lo que tanto se deseó años atrás, en esta temporada se ha visto más como un premio de consolación. Así lo ha sentido una afición desilusionada tras ver al Ceuta proclamarse campeón del Grupo II y decepcionada por las malas sensaciones que su propio equipo viene acumulando desde hace ya varias semanas. Todo ello ha hecho que el murcianismo mire al play off con más miedo que alegría. Pero antes de esa fase decisiva, el Real Murcia tendrá que afrontar los dos últimos partidos ligueros, dos partidos en los que no solo se jugarán el segundo puesto, también necesitan convencer a una afición con la mosca detrás de la oreja.

La primera de esas dos últimas citas llegará esta tarde en el estadio El Palmar, donde los de Fran Fernández se enfrentan a un Sanluqueño que está en plena lucha por la salvación y que ya les sacó un punto en Nueva Condomina. No podrán despistarse los murcianistas, y es que se han complicado el segundo puesto tras el empate de hace una semana frente al Antequera, aunque siguen dependiendo de sí mismos al contar con un punto más que el Ibiza.

Pero no son los celestes el único problema del Real Murcia en este tramo final. Los granas también tienen un problema importante en su propia casa. La afición ha llegado al tramo final decepcionada con un equipo que no ha dado la talla en los momentos claves y que en las últimas semanas ha ganado más por inercia que por merecimiento. Además, la oportunidad perdida contra el Antequera ha agravado la desilusión de los murcianistas, temerosos de que los de Fran Fernández fracasen en el play off.

De ahí la importancia de dar un paso al frente en esas dos jornadas previas a la fase decisiva. De ahí que la mayoría de las miradas estén puestas en el técnico, cada vez más cuestionado.

Habrá que ver cuál es el plan del técnico almeriense para el partido de hoy. No hay jornada sin cambios en el Real Murcia, por lo que lo normal es que Fran Fernández vuelva a agitar el árbol en busca de mejores sensaciones. La novedad es la vuelta de Isi Gómez, quien regresa a la convocatoria después de cumplir tres partidos de sanción; por su parte Loren Burón no viajó al contar con cinco amarillas. En la enfermería solo aparece Ian Forns.