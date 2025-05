El Real Murcia tampoco da la talla ante el Sanluqueño (0-0)

Se ha aficionado Fran Fernández a tirar de las orejas a los aficionados. No entiende el técnico del Real Murcia tanto pesimismo en el entorno. Lo hizo de nuevo este viernes. Y ya son dos semanas consecutivas en las que el entrenador muestra su disconformidad con las críticas que se acumulan alrededor del equipo. Sin embargo, este sábado en El Palmar, donde el el Real Murcia no fue capaz de mover el 0-0 del marcador, se demostró que el almeriense se equivoca de destinatario. Porque todo lo motivador que es el preparador grana en rueda de prensa, no parece serlo tanto en el vestuario. O no se entiende que pida positivismo a periodistas y aficionados, y no lo haga a sus jugadores. Porque el problema del Real Murcia no está en si de puertas para fuera se ve todo negro; el problema está en que los jugadores que dirige Fran Fernández se empeñan en pintarlo todo de negro.

Ocurrió otra vez este sábado. Tenía que ganar el Real Murcia para asegurar el segundo puesto, pero el Real Murcia no pasó del empate a cero. Tenía que mejorar su imagen el cuadro grana para transmitir un poco de ilusión con vistas al play off, pero durante muchos minutos los aficionados llegaron a plantearse apagar la televisión y optar por otros planes.

Fue para olvidar la primera parte. Y en la segunda, pese a acumular más ocasiones ante un rival agarrándose al empate para salir de la zona de descenso, faltó garra, faltó intensidad, faltó morder... Tanto que en el tramo final ambos equipos parecían firmar la paz.

Decepcionante primera parte

La primera parte fue para apagar la televisión, y eso que la mejor ocasión fue de color murcianista. Si tiramos del positivismo que pide Fran Fernández diremos que Kadete estrelló un balón en el larguero pasada la media hora, pero si nos ajustamos a la realidad, que el balón tocara en la madera fue una casualidad, un centro que nunca tenía la intención de ir a puerta pero que se envenenó.

Poco más se puede destacar de una primera parte horrorosa, una primera parte en la que el Sanluqueño, con sus limitaciones y con sus urgencias, lo intentó, llegando a dominar en el centro del campo, consiguiendo avanzar metros, pero fracasando una y otra vez a la hora de apretar el gatillo.

El once, otra vez patas arriba

Fue preocupante de nuevo la poca presencia de los granas en el centro del campo, donde esta vez aparecían Yriarte y Palmberg, y tampoco funcionaron los múltiples cambios realizados por un Fran Fernández cada vez más perdido. Cambios que no buscan cambiar nada. Cambios que se limitan al hombre por hombre. Y en el hombre por hombre, el resultado siempre es el mismo, un Real Murcia decepcionante. Porque Pedro León y Juan Carlos Real están para tomarse unas vacaciones, y eso que los dos únicos centros claros al área los puso el muleño; y porque Mier, que entró en sustitución de David Vicente, está muy lejos de ser dominador en su zona. La otra novedad estuvo en el banquillo. Flakus era suplente por unas molestias, aunque, mirando más allá, no sería de extrañar que en el cuerpo técnico ya empiecen a probar cosas por si se cumple la lógica y el esloveno causa baja en el play off al irse con su selección a jugar el Europeo sub-21.

Sin Flakus, Alcaina aparecía como hombre más adelantado, apareciendo por detrás Pedro Benito.

Sin acierto

Hasta andando, el Real Murcia tuvo sus oportunidades en El Palmar. Nada más volver del vestuario un remate de Pedro Benito se estrellaba en la madera. En el 55 el gaditano tampoco estuvo acertado tras un centro de Pedro León.

Esa suerte de otras jornadas no aparecía este sábado. Y Fran Fernández intentó buscar remedio. Isi Gómez, Davo y Flakus entraban al terreno de juego en el 59. Agradecieron los cambios los granas, que mejoraron, también por el paso atrás de un Sanluqueño al que beneficiaban los resultados en otros campos y que no quería perder ese punto que podía darle vida.

La tuvo Davo a los pocos segundos de entrar, pero no estuvo fino ante el meta Samu Pérez, y en el 78, después de un córner, el Real Murcia volvió a demostrar que no tenía su día en el remate, algo que ya no sorprende a nadie.

Demasiado conformismo

Pero ahí prácticmente se acabó el partido. Pese a saber que el Ibiza no ganaba y que una victoria en El Palmar sentenciaría la clasificación, el Real Murcia una vez más apostó por su lado conformista. No se le vio lanzarse arriba, ni acribillar a un rival que daba por bueno el empate. Y eso que Fran Fernández seguía haciendo cambios ofensivos. Aparecía en banda David Vicente y Carlos Rojas entraba en lugar de Alcaina.

No hubo nada que hacer. El 0-0 no se movió del marcador. Otra decepción más para un equipo grana que no es capaz de dejar atrás su imagen negativa con el play off ya prácticamente asomando por la puerta. Lo único bueno fue el empate del Ibiza en el campo del Atlético B. Con todo igual, será la última jornada la que determine el segundo puesto. De momento el Real Murcia sigue en esa posición, con un punto más que los celestes.