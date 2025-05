Sito Alonso: "Tenemos que apurar nuestras opciones hasta el final"

El billete para el play off está difícil, pero no imposible para el UCAM Murcia CB. Quiere aprovechar cualquier traspiés de los rivales que tiene por delante, como el Baskonia o el BAXI Manresa, para poder optar a un octavo puesto que puede catapultarle tanto para las eliminatorias como para conseguir una aval que le permita disputar competición europea la próxima temporada. Para ello, los universitarios no pueden fallar en las tres jornadas que restan de la fase regular de la Liga Endesa, empezando el domingo (12.30 horas, Movistar +) en su encuentro ante el Unicaja Málaga en el Martín Carpena.

«Tenemos que apurar nuestras opciones de ser competitivos hasta el final, vamos a poner todo nuestro tesón para ser súper competitivos y súper agresivos», ha expresado este viernes Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en la rueda de prensa previa al choque. En esta misma línea, el técnico universitario señaló que habrá que «hacer todo lo que dependa del esfuerzo perfecto para superar su talento y el esfuerzo que ellos imponen a cada rival y en cada partido» y añadió que «quizás nos juguemos mucho, pero es una pista donde muy poca gente gana, por eso tenemos que ir con todo para conseguir lo que sería otro hito de ganar otra vez en el Carpena».

A la baja ya conocida de Howard Sant-Roos, el equipo murciano ha estado pendiente toda la semana de las molestias que ha arrastrado de nuevo Kaiser Gates en su rodilla derecha. Aunque el técnico no cree que sean un impedimento para que pueda jugar mañana. «Es verdad que en el partido frente a BAXI Manresa, Ennis sufrió un golpe que le hace estar incómodo en una zona donde cuesta mucho jugar sin dolor, pero no creo que sea baja. Y el tema de Káiser va a depender de él, de su mentalidad y ambición de ayudar al equipo», comentó Sito Alonso.

El UCAM Murcia regresa a un Martín Carpena donde la pasada temporada se impuso en sus tres partidos en las semifinales del play off de la Liga Endesa, por lo que tratará de recuperar esas sensaciones para imponerse este domingo y así poder seguir manteniendo sus opciones para ese octavo lugar frente a un Unicaja Málaga que viene de conquistar su segunda Basketball Champions League consecutiva. Así pues, según el técnico, el objetivo será «no perder nuestra identidad y lo que hemos construido, porque cuesta muy poco perderlo con lo que nos ha costado ganarlo. El seguir teniendo opciones, el que la gente cuente contigo, en el que seas un rival incómodo. Que nos tengan ese respeto. Ganarlo cuesta un montón y mucha gente ha trabajado para conseguirlo, entonces tenemos que seguir día a día peleando por lo que queremos, que es ser respetados y competitivo».