Sergio Zyman: "La meta es llegar con el Lorca Deportiva al fútbol profesional en 2030"

Una vez conseguido el objetivo del ansiado ascenso a Segunda RFEF, es el momento de hacer balance de la temporada y pensar en el nuevo proyecto, tras cuatro años en Tercera. Es curioso que este Lorca nacido en 2012 ha logrado tres ascensos a Segunda RFEF o Segunda B con tres presidentes distintos: Quique Pina, Hugo Issa y, ahora, Sergio Zyman, murciano, argentino y mexicano.

Andrés Carrasco ofrece a la afición del Lorca Deportiva el trofeo de campeón. | FIRMA / Lorca Deportiva

La empresa mexicana matriz, propietaria del club lorquino, es Own a Team, porpiedad de Jacques Passy. Este delegó la presidencia del Lorca Deportiva en su compañero Zyman: «El ascenso es el primer logro de nuestra empresa en los dos años que llevamos como propietarios del Lorca Deportiva. En ese tiempo nos paseábamos por la ciudad y no se hablaba del club. Por fin lo hemos conseguido. En estos días el ambiente en Lorca es distinto y notamos más cercanía de los aficionados con el equipo, que espero siga creciendo. Cuando compramos el Lorca nos marcamos el objetivo de estar en el fútbol profesional en el 2030. Si puede ser antes, mejor, pero no queremos prisas. Esta temporada ha marcado un antes y un después para nosotros, para el Lorca y para la ciudad», dice, para añadir que «ha sido una temporada excepcional que merece todas las celebraciones, pero ya estamos trabajando para la próxima. Estamos convencidos que nuestro entrenador ideal es Sebas López, quien ha demostrado estar a la altura. Nuestro hombre fuerte en Lorca sigue y seguirá siendo David Navarro. Tiene muchas horas de vuelo, de trabajo, es lorquino y quiere mucho el club».

Un momento de la recepción al Lorca Deportiva en el Ayuntamiento de Lorca / A.L.

Zyman asegura que «vamos a seguir invirtiendo en el Lorca. Sabíamos que no sería un camino fácil. Ahora no podemos pensar en ganar dinero. Tenemos que seguir apostando en esta ciudad que tan bien nos ha acogido. Somos unos recién llegados a la nueva categoría, pero nuestro objetivo es hacer un equipo competitivo para intentar ascender. Si no se consigue, lo volveremos a intentar», precisa.

La nueva campaña de abonados saldrá en breve y Zyman afirma que «vamos a poner unos precios asequibles para todos en los abonos. Queremos que la gente de Lorca esté con el Lorca Deportiva, se identifique con el proyecto y vaya a apoyar al equipo cada partido. No les vamos a defraudar. Lo que ocurrió ante el Bala Azul demuestra que la gente quiere fútbol y quiere al Lorca Deportiva», comenta, para afirmar también que «nuestra relación con el Ayuntamiento y su alcalde pasa por un gran momento. Nos sentimos arropados».

Sobre el futuro de la plantilla aclara que «la mayoría de los jugadores de la recién terminada temporada tienen contrato. Eso no quiere decir que vayan a seguir todos, pese a que estamos muy orgullosos de ellos. Ese aspecto lo estamos valorando con los responsables técnicos, Sebas y David Navarro», termina diciendo.