El órdago de Julián Luna el día 21

El 21 de mayo, a las seis de la tarde, se celebrará una Asamblea extraordinaria de la FFRM con un solo punto del día, que es la solicitud de La Unión Atlético para que se apruebe su traslado a Málaga. Se juega gran parte de su futuro el cuadro blanquiazul o, por lo menos, así lo ve su presidente, Julián Luna, que no ve ninguna salida en este momento a quedarse en la localidad minera.

Para que el club unionense se pueda trasladar a Málaga necesita una mayoría simple en la votación que realizarán los asambleístas. Hay 70 y todos ellos con derecho a voto; con un quórum de 24, hace falta un sí más que un no para que la propuesta sea aceptada. Si lo consigue, ya tendrá el segundo paso de los cuatro que necesita. Los otros dos son la aceptación en la federación andaluza, que todo el mundo da por hecho, y finalmente la aprobación del cambio por parte de la RFEF, y ese es otro punto donde La Unión también está trabajando, ya que el máximo organismo del fútbol español también es reacio al cambio.

Una jugada del partido de La Unión ante el Torrent / La Unión Atlético

Un órdago

Julián Luna va a tener la oportunidad de dirigirse a los asambleístas antes de que se produzca la votación para tratar de convencerlos de votar sí al cambio de ubicación del club, algo que, tras analizarlo todo con detenimiento, para él es la única vía de supervivencia.

Según ha podido conocer esta Redacción, Julián Luna se dirigirá a los asambleístas con un discurso que será claro y conciso. En su exposición, el presidente de La Unión Atlético va a dejar claro que el club no tiene capacidad de subsistencia en La Unión y tampoco en la Región de Murcia. El órdago va a ser claro para que los asambleístas voten que sí. O traslado o desaparición, no hay más. En estos momentos no ve otra salida el abogado archenero. Lo hará con buenas palabras, explicando lo que ha vivido en los últimos ocho años, donde no ha encontrado ningún tipo de apoyo ni en el Ayuntamiento minero ni de los empresarios de la zona, donde se han volcado con el Cante de las Minas y no han aportado nunca nada al equipo de la localidad. El presidente lo tiene claro y así lo va a decir en la asamblea, confiando en que le dejen tomar la mejor decisión para su proyecto.