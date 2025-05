El Odilo empieza los play off de ascenso a la ACB con derrota en la prórroga (95-94)

El Real Betis Baloncesto da primero frente a un Odilo Cartagena muy combativo y que, pese a verse por detrás durante algunos momentos del encuentro, no se dejó ir. Sin embargo, sucumbió ante un rival implacable cuando encuentra las debilidades ajenas. Tenía el conjunto albinegro, nuevo en estos lares, un reto mayúsculo por delante, porque había perdido los dos partidos de esta temporada ante los sevillanos. Otro de los clubes aspirantes a estar en la Liga Endesa la temporada que viene. Si para los cartageneros el afán consistía en superar, en cancha ajena a un rival que no les ha dado opción en tiempos cercanos, para los béticos, la cuestión consistía en no caer en la tentación de sentirse superior por los antecedentes.

Los de la Avenida del Cantón plantaron cara durante toda la primera parte a los locales. A pesar de que los hombres de Jordi Juste anduvieron flojos desde la línea de tres (5/15), el sistema defensivo que planteó el entrenador de los aspirantes se le hizo incomodo a su rival, que encontraba opciones desde el 6,75, pero no anotaba. Solo los intentos de Cvetkovic y Olumuyiwa encontraron la canasta. Así que con un Odilo que no permitía el despegue sevillano, y Van Eyck inspirado, el marcador permanecía en parámetros aceptables para los visitantes, que consiguieron ponerse por delante unas cuantas veces.

Por tanto, en la primera mitad se cumplieron más los deseos de los cartageneros que los del Betis. Aunque el marcador no se disparó demasiado hacia ninguno de los dos bandos, fue el equipo de Jordi Juste el que se adaptó más a los requerimientos de su entrenador, que ordenó una gran defensa después de canasta, para ralentizar el juego de los andaluces. Se lamentaba García de Vitoria, que los suyos estuvieron faltos de intensidad en la primera mitad, por lo que pedía un poco más de dureza de sus jugadores, que permitieron anotar a los visitantes con facilidad, de dos y de tres, para convertir el juego colectivo en el factor más determinante del cuadro portuario en el segundo cuarto.

Para los hispalenses, Cvetkovic, con quince puntos, fue el máximo anotador, pero no fueron suficientes como para evitar que el Odilo se fuera al descanso con un grandísimo resultado en el marcador (42-36), pese a los dos triples consecutivos anotados por el jugador serbio y Hughes.

Claro que el equipo verdiblanco tiene recursos inagotables. García de Vitoria mira al banquillo local y encuentra soluciones. Además, esa timidez de los cartageneros en el rebote bajo su propia canasta propició segundas y terceras opciones de lanzar para los sevillanos, que una vez perdonan, pero a la segunda o tercera, casi nunca. Por eso los primeros minutos del tercer cuarto se inclinaron hacia su lado (50-41).

Pero el Odilo mejoró en sus obligaciones defensivas en la segunda mitad del periodo y comenzó a sentirse cómodo en la pista con Balastegui manejando la brújula y corriendo tras robo. Sacó el Betis a sus bombarderos después de que los cartageneros consiguieran ventajas de hasta tres puntos y entonces maquillaron un tanto el resultado, con Benite providencial, aunque el cuarto lo ganó el cuadro portuario (15-22).

Aunque tras el breve asueto, el equipo local consiguió igualar, apareció el Odilo de los grandes momentos para dar un curso acelerado de ataque y defensa en menos de cinco minutos. Le tocaba al Betis ajustar su juego y no era fácil encontrar caminos con las paredes edificadas por Juste. La diferencia se disparó hasta los cinco puntos a favor de los visitantes (66-71), pero los verdiblancos no se rindieron y volvieron al partido. Los triples de Hughes y Suárez otorgaron una ventaja fundamental a los andaluces, que parecía decantar la balanza, pero no. Un triple de Hermanson situaba a los cartageneros por delante, pero el tiro libre permitía al cuadro hispalense llegar a la prórroga (85-85). En el tiempo extra, el intercambio de canastas favoreció a los locales y es que una mala posesión final condenó a un Odilo Cartagena soberbio.