Cuatro equipos y un destino: 2ª RFEF

Este sábado arranca el play off de ascenso a la Segunda Federación. Cuatro equipos del grupo XIII empiezan esta andadura; solo uno llegará a la tercera ronda, que le medirá a un club de otra Comunidad Autónoma y tendrá la oportunidad de acompañar al Lorca Deportiva. Las semifinales regionales son Atlético Pulpileño-Cieza y Santomera-Molinense. El favorito para llegar a la final nacional es el cuadro ciezano, que estuvo cerca del ascenso directo, pero que fue incapaz de mantener el ritmo de un Lorca que se proclamó campeón. Hemos charlado con los cuatro técnicos implicados en la previa del play off.

Álvaro Guillén / Molinense

El entrenador del Cieza es Ranko Despotovic (Loznica, 21 de enero de 1983). El preparador serbio asumió las riendas del club espartero tras ser destituido Paco García y le dio un impulso. Despotovic reconoce que era muy difícil que el Lorca fallara: «El equipo llega bien a esta fase de ascenso, porque era esperar el error del Lorca era casi misión imposible, así que teníamos una pequeña esperanza, pero estábamos enfocados en este play off». El cartel de favorito lo asume el serbio, pero no le importa: «Nos hemos quedado en la orilla para conseguir el ascenso, así que es normal que se diga eso, pero afrontamos el play off con ilusión».

Paco Jurado. | PULPILEÑO

Paco Jurado (Lorca, 20 de marzo de 1976), por su parte, es el entrenador del Atlético Pulpileño, que se ha metido en los play off cuando, a falta de diez jornadas, parecía que decía adiós de manera irremediable. Y es que el quinto puesto lo tenía complicado, pero la no participación del Águilas en la fase de ascenso a Primera RFEF impidió que su filial, que terminó en quinta plaza, pudiera jugar la promoción. Se aprovechó el cuadro de Pulpí, que superó en el sprint final al UCAM B e Imperial. Se mide al favorito, pero el técnico lorquino cree que a estas alturas ya todo se iguala: «El Cieza es un grandísimo rival, lo ha demostrado, pero puede pasar cualquier cosa». Se ha colado en el play off al final, por lo que Jurado tiene claro que están preparados para todo: «Llegamos en un buen momento. El equipo aguantó con los mejores y es mérito de mis jugadores». Sobre la eliminatoria que se imagina, Jurado tiene claro que va a ser muy física: «Va a ser muy exigente. Necesitaremos el mejor rendimiento para pasar tanto física como mentalmente». Despotovic no se fía nada de su rival: «El Pulpileño ha ido de menos a más y ha llegado en un momento excepcional, por lo que tengo claro que se va a decidir por detalles. Tenemos una ventaja, que es la clasificación si hay empate y eso también puede marcar la eliminatoria», reconoce.

José F. Asensio. | SANTOMERA

El Santomera-Molinense no tiene favorito claro. El equipo de Molina fue, en líneas generales, mejor, pero durante el año y en sus dos enfrentamientos ligueros, se demostró que todo puede ocurrir. Raul Guillén Saura (Cartagena, 27 de abril de 1989) se congratula del estado de forma con el que llega el Molinense a la fase decisiva: «Tenía miedo porque en las dos últimas semanas ya habíamos logrado el objetivo, pero estoy muy contento porque tenemos muy buenas sensaciones y hemos conseguido que físicamente también estén todos en un momento óptimo». El cartagenero conoce bien a su rival: «El Santomera hace un fútbol muy vertical. El partido de vuelta en liga lo preparamos muy bien y pudimos frenar a sus jugadores verticales y sus transiciones. Fue de los partidos más redondos del año. El objetivo es repetir», se sincera Guillén, que también reconoce que ha crecido en el ámbito personal y que se encuentra en el mejor momento de su carrera: «Esta temporada estoy disfrutando mucho. Tengo un grupo de jugadores que han estado en sintonía con lo que yo quiero y hemos podido trabajar muy bien. Tengo claro que es mi mejor temporada como entrenador, tanto a nivel de resultados como a nivel competitivo», explica.

José Francisco Asensio Pérez (Santomera, 9 de junio de 1977) es el artífice del ascenso del año pasado de Primera Autonómica a Preferente y esta campaña, en Tercera, meter al Santomera en el play off. Tiene claras las razones del éxito: «La clave ha estado en el trabajo, la constancia y el compromiso de todos. Venimos de dos temporadas muy intensas, donde hemos competido espectacularmente. El esfuerzo de todas las personas que han estado vinculadas ha sido fundamental para los jugadores en el campo pudiesen estar centrados en competir». Sobre el duelo ante el Molinense, el santomerano espera mucha igualdad: «Imagino una eliminatoria igualada, aunque ellos parten con cierta ventaja, por plantilla, experiencia y sobre todo porque el empate les vale a ellos». Eso sí, el hecho de no tener presión lo ve clave: «Estar aquí ya es un verdadero e inesperado éxito, un premio. Nuestra ventaja puede ser la ilusión, ya que ellos tienen la obligación». Incidiendo en eso, Asensio añade que «tenemos claro que cada partido es una nueva oportunidad para competir, crecer y disfrutar del fútbol. Lo que hemos conseguido ya es especial Y ahora toca seguir aprendiendo, compitiendo y disfrutando, sin techo, pero siendo realistas», analiza.

El Atlético Pulpileño-Cieza se disputará mañana sábado a las 17:00, mientras que el Santomera-Molinense lo hará una hora después, a las 18:00. La resolución de ambas eliminatorias se conocerá el fin de semana siguiente, tanto en La Arboleja como en el Sánchez Cánovas.