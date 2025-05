Fran Fernández saca pecho después de conseguir el play off con el Real Murcia

Las opciones de finalizar en la primera posición del grupo II de Primera Federación, y conseguir así el ascenso directo a Segunda División, se esfumaron para el Real Murcia el pasado sábado con su empate al Antequera. Al conjunto grana tan solo le queda la vía larga, la de un play off de ascenso, de dos eliminatorias, que no disputaba desde el año 2018.

Sin embargo, el tener tan alcance de la mano el poder optar al camino más corto, el primer objetivo según Felipe Moreno, presidente del Consejo de Administración del club murcianista, en varias de sus intervenciones públicas, y comprobar que el equipo no ha podido imponerse ni aguantar el arreón del Ceuta, ha sentado como un jarro de agua fría entre los aficionados. Algo que ha destacado el entrenador Fran Fernández antes de medirse este sábado al Sanluqueño en la penúltima jornada (19.00 horas, FEF.TV).

«El año pasado decidí venir aquí en la penúltima jornada, cuando se jugaba un Real Murcia-Mérida y el equipo estaba a cuatro puntos de poder entrar en play off. Era muy difícil, porque quedaban dos jornadas, pero ahí vi ilusión. Esta temporada hemos conseguido estar en las eliminatorias a falta de tres partidos, y creo que hay que disfrutarlo más. Hay que sacar más cosas positivas de esta temporada, del camino que estamos viviendo y del que está por venir. Creo que hay un ambiente un poco negativo, entiendo que todos queremos lo máximo, pero cuando no te da, no te da. Ya analizaremos eso, porque creo que han habido muchos factores, tanto internos como externos», comentó el entrenador del Real Murcia en la previa del encuentro ante el Sanluqueño.

No obstante, en esta misma línea, Fran Fernández también incidió en la falta de cariño durante algunos momentos del año. «Creo que la plantilla está haciendo un trabajo buenísimo, igual que el cuerpo técnico y la dirección deportiva, para terminar bien la temporada, y el ambiente tiene que ser más positivo. Yo no he recibido ni un elogio, y me de igual, pero así es muy complicado. Estos futbolistas nos van a llevar al éxito y hay que confiar en ellos», comentó el técnico grana.

El Real Murcia lucha ahora por conquistar una segunda plaza en el grupo II que le permita, a priori, un cruce más asequible en el play off, contar con el factor cancha a su favor, y también tener en la recámara el privilegio que te otorga pasar de ronda en caso de empate al término de una hipotética prórroga, debido a la mejor clasificación que el resto de rivales. Para ello deberá vencer a un Sanluqueño, que se juega la permanencia, y también al Algeciras en la última jornada, o esperar un tropiezo del Ibiza ante el Atlético de Madrid B el sábado en la jornada unificada para que se objetivo se cumpla antes.

«En este tipo de jornadas, que ya llevo unas cuentas, hago siempre lo mismo... hay que centrarse en lo que nosotros podemos hacer. En lo que dependa de nosotros. Si estamos pendientes a otros campos, pues no nos va a ir bien. Además, en este caso más aún porque dependemos de nosotros mismos. Hay que salir muy conectado, porque es un campo más pequeño de lo habitual y en un contexto diferente, por lo que no nos podemos conectar a través del juego, hay que hacerlo desde el momento que salimos de viaje», dijo Fran Fernández.

El lateral Ian Forns, baja para Sanlúcar

No obstante, para la primera de estas dos últimas jornadas para ponerle el broche a la liga regular, el Real Murcia contará con un par de ausencias para visitar el estadio El Palmar. La primera la del extremo Loren Burón, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas, y la segunda la de un Ian Forns que se quedará en Murcia para tratar de avanzar y asegurar su recuperación de cara a la fase decisiva que deberá afrontar el Real Murcia en las próximas semanas. Además, Fran Fernández, también desveló que David Flakus acumula tres jornadas jugando con dolor y molestias, aunque el joven esloveno sí que formará parte de la convocatoria. n