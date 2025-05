Carlos Alcaraz-Musetti, en Roma: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz afronta este viernes en el Foro Itálico sus primeras semifinales en el Masters 1000 de Roma. Con el número 2 del mundo asegurado tras ganar en cuartos de final al británico Jack Draper y la eliminación de Alexander Zverev, ahora le toca enfrentarse a un tenista en un gran momento de forma, el italiano Lorenzo Musetti, quien contará con el apoyo del público. Es difícil encontrar un partido del murciano donde no tenga el calor de la grada, pero en esta ocasión sí que ocurrirá. Su rival tiene ganado el corazón del público de su país. Además, el de Carrara, nada más terminar su partido contra Zverev de cuartos, arengó a la afición transalpina: "Voy a empujar a los aficionados a que hagan su trabajo, para que enfaticen esa vena italiana", comentó en rueda de prensa un tenista que ha alcanzado las semifinales en todos los torneos que ha disputado en tierra batida en 2025, y que en Roma no ha cedido ni un solo set en sus partidos.

El murciano Carlos Alcaraz junto al italiano Lorenzo Musetti en uno de los actos previos al US Open. / US Open

Musetti acabó lesionado en el último precedente

Hace poco más de un mes se vieron por última vez las caras. Fue en la final del Masters de Montecarlo, donde Alcaraz perdió el primer set y ganó los dos siguientes en los que solo cedió un juego (3-6, 6-1 y 6-0). Musetti acabó con problemas físicos: "Con Alcaraz va a ser un partido muy abierto. Me apenó terminar la final de Montecarlo de esa forma, me hubiese gustado jugar hasta el final. Será difícil porque me va a poner a prueba", explicó sobre el nuevo enfrentamiento entre ambos.

Solo en una ocasión ha triunfado el italiano ante el de El Palmar. Fue en 2022, en la final en tierra batida del torneo de Hamburgo. Después, en Roland Garros 2023, el murciano ganó en tres sets (6-3, 6-2 y 6-2), y ese mismo año, en pista rápida, también volvió a vencer en los octavos de final de China (6-2 y 6-2). En 2024 también se enfrentaron en el Masters 1000 de Miami, con triunfo también para el que ya es el nuevo número 2 del mundo (6-3 y 6-3). Pero para encontrar el primer precedente hay que remontarse a 2020, en un Challenger en Trieste, donde se enfrentaron en semifinales y también ganó Alcaraz.

En un gran momento de forma

Musetti, que tiene 23 años y actualmente ocupa el mejor puesto en la ATP de su carrera, el noveno, llega en un gran momento de forma al duelo de Roma. Inició el año llegando a cuartos de final en Hong Kong y en el Australia Open se despidió en tercera ronda. Después, ya en tierra batida, se retiró lesionado en cuartos de final en Buenos Aires y reapareció en el Masters de Miami, donde cayó en octavos de final ante Novak Djokovic. En Montecarlo firmó su mejor resultado del año, al alcanzar la final donde perdió contra Alcaraz, y en Madrid perdió en semifinales contra Jack Draper.

Alcaraz doblega la potencia de Khachanov / Efe

En el Masters de Roma, el medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, venció en segunda ronda al finlandés Virtanen (6-3 y 6-2) y al estadounidense Nakashima (6-4 y 6-3) en dieciseisavos de final. En octavos ganó a Medvedev (7-5 y 6-4), y en cuartos de final, a Zverev (7-6 y 6-4). Por tanto, Musetti no ha cedido ni un solo set en todo el torneo, un dato que refleja el gran estado de forma en el que se encuentra.

Dónde verlo y a qué hora

La organización del Masters de Roma ha programado el encuentro a las 15:30 horas y se podrá ver a través de Movistar. La segunda semifinal se jugará no antes de las 20:30.