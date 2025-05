Detenida una mujer tras atropellar a una veintena de aficionados del Espanyol antes del derbi catalán

Un atropello múltiple en las inmediaciones del RCDE Stadium este jueves a pocos minutos de empezar el derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona ha sembrado el pánico entre los aficionados que iban a presenciar el encuentro. Una mujer ha perdido el control de su vehículo y ha embestido a numerosos aficionados del Espanyol que se encontraban en la zona. El siniestro ha causado 14 heridos de diversa consideración. Los Mossos d'Esquadra han detenido a la conductora y le han realizado el control de alcoholemia.

El Servicio de Eemergencias Médicas ha activado 10 ambulancias por este siniestro. Se han atendido a 14 lesionados, cuatro en estado menos grave y el resto leves. La lesión más importante es una fractura de una pierna de un aficionado y hay varios menores entre los afectados.

Uno de los heridos es el hijo del alcalde de Badalona Xavier García Albiol. Fuentes del Ayuntamiento de Badalona explicaron que el herido está bien, que el vehículo le pisó el pie y que el alcalde se desplazó hasta el lugar. Ambos están ahora en el hospital.

Media docena de los lesionados fueron trasladados al hospital Moisès Broggi, al de Bellvitge y otros tres a Sant Joan de Déu, aunque son los más leves y simplemente para hacer una exploración médica.

Los aficionados del Espanyol estaban allí para recibir al autocar del equipo. El coche ha quedado en mitad de dos contenedores y varios aficionados han lanzado objetos que han causado daños en el vehículo. En ese momento la conductora aceleró y atropelló a una veintena de aficionados, aunque hay 14 heridos. Las primeras hipótesis señalan que la mujer se puso nerviosa cuando la increparon.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presente en el campo, ha dicho que "ha sido un accidente, hubo algunos heridos, pero no de gravedad. No hay que lamentar ningún incidente mayor". El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha informado de que "no hay intencionalidad" en el atropello de Cornellá.

Los Mossos d'Esquadra, que han intervenido en el accidente, remarcan que se trata de un atropello "accidental" y que la situación está controlada, aunque mantienen un amplio dispositivo policial en la zona.

El incidente ha causado pánico no únicamente en las afueras del estadio, en un momento en el que se accedía para ver el encuentro entre el Espanyol y el Barça, sino en redes sociales en el que se ha podido ver imágenes del siniestro. "La situación está controlada y en ningún caso supone un riesgo para las personas que se encuentran en el interior del recinto deportivo", señalan los Mossos.

Varios testigos han colgado vídeos en la red social X y puede verse en las imágenes como un peugeot blanco, que era conducido por una mujer, ha embestido a la multitud que esperaba fuera del estadio en Cornellà la llegada del autobús con los jugadores del Espanyol.

El atropello ha provocado mucha tensión en la zona y los Mossos d'Esquadra han tenido que intervenir para custodiar el vehículo causante del atropello. En algún momento han dado porrazos para disuadir a personas que se querían acercar.