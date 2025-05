La afición, la última bala del FC Cartagena

La temporada deportiva del Fútbol Club Cartagena no da más de sí, pues el descenso está consumado. Confirmado. Asegurado. No obstante, la preocupación del aficionado albinegro no está ya en los resultados, los puntos o la clasificación. Es el incierto horizonte de la entidad es lo que despierta en la masa social cartagenera una reacción que va aumentando de tensión y que ha generado tres actos esta semana como medidas desesperadas: recogida de firmas por la viabilidad del club, concentración silenciosa frente al Ayuntamiento y manifestación antes del partido del sábado.

Cada semana, el bochorno en torno al FC Cartagena crece. Ya hace justo un mes de la ratificación del descenso a Primera RFEF y desde el seno del club no se ha enviado más que un mensaje aséptico, sin una voz ni una cara reconocible que asuma las consecuencias de la nefasta gestión. Ni siquiera ha regresado el presidente Paco Belmonte -ni el resto de la comisión deportiva- al palco del Cartagonova, aunque su excusa para ausentarse fuera no interferir en la lucha por la salvación con su presencia y ya no se dé tal circunstancia.

La impotencia es el sentimiento más generalizado en una afición que hace apenas dos años veía a su equipo codearse con los grandes de la división de plata y ahora observa como el proyecto va a la deriva. De pelear por el sueño del play off a la máxima categoría a no saber si su equipo podrá competir la temporada que viene en Primera RFEF. Porque la situación de impagos entre la plantilla tiene como consecuencia el descenso administrativo a Segunda RFEF si no se resuelve antes del 31 de julio.

Movimiento creciente

Es por todo ello por lo que la afición no ha parado de intentarlo. Lo hizo con dos manifestaciones a finales del año pasado, cuando el rumbo del equipo era inevitable y los encontronazos con la directiva generaron un clima irreconciliable. Unos trescientos simpatizantes, abonados y peñistas se dieron cita a las puertas del Cartagonova en noviembre para pedir la marcha de sus dirigentes y el movimiento creció -aunque no todo lo esperado- hasta los quinientos en febrero.

El siguiente paso respondió a la desidia generada en torno al club. El abandono de las gradas fue paulatino, pero consistente, hasta que de nuevo se intentó generar una reacción que no congregó a más de cien personas antes del encuentro frente al Racing de Santander de hace dos semanas. Esta semana se antoja crucial para reenganchar a una afición que se debate entre protestar dando la espalda a la directiva -y, por tanto, también al club- o demostrar su enfado con un paso más.

Hoy, en el Ayuntamiento

Ese paso lo capitanea, precisamente, una Federación de Peñas sin capitán desde la dimisión de Miguel Ángel Muñoz Conesa en el mes de abril. El organismo que lucha por las preferencias de los abonados y peñistas se encuentra sin junta directiva desde entonces y sigue pendiente de las elecciones, fijadas para el próximo jueves 22 de mayo. Eduardo Noguera, presidente de la peña Norte Albinegro y José Diego Bernal, de la agrupación Piratas del Almarjal, han presentado su candidatura para ocupar el cargo.

A falta de un presidente que saldrá elegido por 48 representantes -2 por peña- de las 26 peñas del club, Miguel Ángel Muñoz sigue trabajando junto con los presidentes de las peñas para organizar los actos que se llevarán a cabo esta semana. La recogida de firmas por la ciudad ya ha comenzado y tiene un encabezado muy claro: «Por nuestros colores, por nuestro escudo, por nuestro sentimiento, exigimos viabilidad y futuro para el FC Cartagena y con ellos la venta del club por sus actuales dueños. Queremos un club transparente y que respete a su mayor valor, sus abonados».

El siguiente acto será la ‘concentración silenciosa’ en la puerta del Palacio Consistorial esta misma tarde, a las 20.00 horas. Los encargados del movimiento preparan una pancarta que rezará «nosotros somos el efesé» y afirman que esperan una asistencia masiva de peñistas y abonados. Por último, el sábado 17 volverá a congregarse la afición por cuarta vez esta temporada a las puertas del Cartagonova. Con el inicio del encuentro frente al CD Tenerife fijado para las 18.30 horas, la cita se marca media hora antes, a las 18.00 horas.

Ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor, el FC Cartagena anunció ayer el encuentro frente al cuadro tinerfeño bajo la frase «triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae», de Pepe Mujica, en un intento por vincular los sentimientos de decepción entre los dos equipos que han caído a Primera RFEF.