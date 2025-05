SalvemosalFCCartagena, el enésimo intento de la afición

Un grupo de peñistas del FC Cartagena sigue empeñado en despertar del letargo a una afición albinegra que ha dejado claro, más por pasiva que por activa, que no está al lado de la gestión de Paco Belmonte, actual presidente de la entidad, ni de Duino, empresa propietaria del 85% de las acciones.

Este sábado a las 17:00, una hora y media antes de que arranque el partido liguero entre el Cartagena y el Tenerife, correspondiente a la antepenúltima jornada liguera, se ha convocado una nueva manifestación en la explanada del Cartagonova, con dos objetivos bien claros: el primero, el de apoyar al equipo en el encuentro; y el segundo y fundamental, exigir respuestas a los responsables actuales del club y exigir su marcha de forma inmediata.

Apenas cien personas

El último intento lo protagonizó y lideró Pencho Angosto, uno de los aficionados albinegros más reconocidos, antes del último encuentro como local del FC Cartagena ante el Real Racing Club, pero el llamamiento solo atrajo a 100 aficionados. Los que fueron se mostraron muy vehementes, pero en números absolutos fue un fracaso la convocatoria.

Ante el Córdoba, a principios de febrero, la protesta congregó a unos 500 aficionados, siendo más numerosa que la última, pero comparado con los 9.000 abonados que tiene el club portuario, tampoco se puede decir que fuera un éxito.

Una vez más, aficionados y peñistas han organizado una nueva concentración con el fin de despertar a una afición que ha optado en su gran mayoría por desentenderse del club, con la duda de si es hasta el inicio de la temporada, hasta que los actuales dirigentes vendan y se vayan o tal vez algunos sean irrecuperables. No hay nada peor para un aficionado de un equipo que sentir indiferencia, porque es más difícil de recuperar. Ese peligro es real y se sigue luchando porque esto no ocurra. La temporada 2024-2025 sigue dejando noticias que no tienen nada que ver con lo estrictamente futbolístico.