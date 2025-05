Al Real Murcia se le atragantan las cláusulas de renovación

La clasificación para el play off de ascenso a Segunda División trae consigo la renovación automática de Fran Fernández. Así estaba establecido en el contrato que el pasado verano firmaron el Real Murcia y el técnico almeriense. Aunque lo normal es que este tipo de cláusulas vayan vinculadas a la consecución del ascenso, teniendo en cuenta que ese era el objetivo de la entidad, los responsables de Nueva Condomina bajaron esas exigencias, y esa generosidad, que no es nueva en las oficinas de Nueva Condomina, puede convertirse en un auténtico problema dentro de un mes.

Por contrato, Fran Fernández ya se ha asegurado ser entrenador del Real Murcia en la temporada 25-26 independientemente de lo que ocurra en el próximo play off de ascenso. Y aquí viene el problema. Porque, en el caso de que los murcianistas no consigan el deseado salto de categoría, Felipe Moreno estará metido en un buen lío.

Ultimátum superado

Tendrá a un entrenador confirmado, pero a la vez un entrenador más que cuestionado, y no solo por los aficionados. El propio presidente del club murcianista hace tiempo que perdió la confianza en un técnico al que incluso puso en el disparadero en marzo, cuestionando sus alineaciones y llegando a lanzarle un ultimátum, ultimátum que el almeriense consiguió salvar con la victoria ante el Fuenlabrada.

Sin embargo, pese a que los resultados han acompañado al equipo en las últimas semanas -solo una derrota en nueve jornadas-, el mal juego desplegado por los granas, con partidos insufribles en la mayoría de los casos; y el adiós al ascenso directo, asegurado por el Ceuta el pasado fin de semana; han hecho perder a Fran Fernández el poco crédito que tenía tanto dentro como fuera de Nueva Condomina.

Fran Fernández en el banquillo del Rico Pérez. / LOF

Esa falta de confianza en el preparador murcianista hace que la renovación automática del contrato del andaluz se convierta en un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si el Real Murcia no logra el ascenso en el play off. E incluso consiguiendo el deseado salto de categoría pocos en Nueva Condomina ponen ahora mismo la mano en el fuego a la continuidad del entrenador.

No es la primera vez que al Real Murcia se le atraganta una cláusula de renovación automática. Y es que Felipe Moreno ha vuelto a pecar de ingenuo, cayendo una vez más en las fauces de los representantes. Ya le ocurrió hace un año con Javier Recio. Y con el ex director deportivo la situación fue incluso más inverosímil, al regalar el club al madrileño la continuidad si el equipo, confeccionado para ascender, quedaba entre los diez primeros.

Renovación y despido

No ascendió a Segunda el Real Murcia 24-25. Tampoco logró clasificarse para el play off. Sin embargo, Recio obtuvo el premio de la renovación. Porque así estaba establecido en su contrato. Pero Recio finalmente no continuó. Se vio obligado Felipe Moreno a despedir al director deportivo, pagándole una buena parte del contrato que no cumpliría.

Dicen que de los errores se aprende. Pero el dicho no se cumple en el Real Murcia. Aunque sí se elevó las exigencias con Asier Goiria, actual director deportivo, cuya renovación estaría vinculada al ascenso; Felipe Moreno, presidente grana, y Paco López, director general del club, volvieron a caer en la trampa con Fran Fernández.

El técnico almeriense, ahora mismo cuestionado por todos, se ha asegurado la continuidad en el banquillo para la próxima campaña después de lograr la clasificación para el play off. Veremos en un mes, cuando acabe esa fase de ascenso, si los granas cumplen lo establecido en el contrato o si vuelven a tirar de despido, pagando una nueva indemnización.

Alcaina: «Hay la misma ilusión por el ascenso que al principio de curso»

El pasado fin de semana el Real Murcia dijo adiós a sus opciones de ascenso directo. Pero, pese a la decepción, la plantilla grana quiere aparentar normalidad, apostando al play off para conseguir ese deseado salto a Segunda División. En esa línea se expresaba ayer el delantero Raúl Alcaina. El atacante grana explicaba que dentro del vestuario «los ánimos siguen igual, con la misma ilusión de ascender que a principio de temporada». «Sabemos que estamos preparados para afrontar el play off y con el objetivo de ascender», añadía. «Queríamos ascender directos, pero no ha podido ser. Ahora estamos centrados al cien por cien en conseguir primero la segunda plaza y luego estar a tope para el play off», reiteraba el futbolista del Real Murcia. Aunque Alcaina no está cumpliendo con las expectativas de su fichaje, el delantero dijo encontrarse bien: «Llevo 2 semanas entrenando con muy buenas sensaciones, el otro día en el partido también me encontré muy bien; a raíz de ahí hay que ir poco a poco para estar bien preparado para el play off».