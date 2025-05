Odilo Cartagena y La Salud Archena se suman a la fiesta del baloncesto regional

El baloncesto regional vive el mejor momento de su historia gracias al UCAM Murcia, subcampeón de liga la pasada temporada, y el Hozono Global Jairis, campeón de la Copa de la Reina 2025. Y para hacer más grande la fiesta, el Odilo FC Cartagena y La Salud Archena están viviendo un fin de temporada histórico. Los cartageneros, en su estreno en la Primera FEB, la segunda división nacional, inician este viernes en Sevilla el play off de cuartos de final por el ascenso; y los archeneros se juegan el próximo domingo en Melilla acceder a la final para subir a la categoría donde los albinegros están en la actualidad.

La permanencia era el objetivo de ambos conjuntos cuando a finales de septiembre arrancó el curso. Por ello, haber llegado tan lejos no es una presión, sino un premio. La campaña pasada ya se vivió en Primera FEB con el Hiopos Lleida, que no entraba en ninguna quiniela y acabó ascendiendo a ACB. Y sin nada que perder y mucho que ganar afronta el Odilo desde este viernes (20:45 horas) ante el Real Betis, que tiene una plantilla plagada de jugadores ex ACB como David Jelinek, Renfroe, Cvetkovic y Vitor Benite, un play off al mejor de cinco que tendrá su segundo capítulo el domingo también en Sevilla. El tercer duelo, que se jugará en Cartagena, será el viernes 23 de mayo a las 21:00 horas, y el cuarto, en caso de ser necesario, el domingo 25 a las 12:30. El quinto se disputaría también en Sevilla y el ganador accederá a la Final Four, donde solo el ganador de las semifinales y la final podrá acompañar al San Pablo Burgos a la máxima categoría nacional. Pero lo que ya nadie puede quitarle el Odilo Cartagena es que ha hecho historia en el baloncesto de la ciudad gracias a una plantilla aguerrida con un entrenador, Jordi Juste, que ha demostrado estar preparado para afrontar retos mayores.

La Salud Archena, celebrando con su afición la victoria ante Melilla / La Salud Archena

Archena, a Melilla con una renta de siete puntos

Y el domingo (12:00 horas), en Melilla, La Salud Archena, que ha vuelto a ilusionar a la afición de una localidad con gran tradición baloncestística, se jugará llegar a la última eliminatoria por el ascenso en Segunda FEB. Los de Pedro Hermógenes ya eliminaron al Llíria, que partía como favorito, y lograron una renta en el partido de ida de siete puntos frente los melillenses, que tienen la obligación de subir. El buen momento de Matteo Striker pero, sobre todo, el juego coral de los archeneros, es el mejor aval para un equipo que tenía como única pretensión este campaña asentarse en Segunda FEB.