Jimbee y ElPozo se citan en Cehegín en el tercer derbi de la temporada

Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se enfrentaron hasta en ocho ocasiones la temporada pasada. Nunca se habían vivido tantos derbis regionales en un mismo curso. En el actual apenas se han visto las caras pese a que viven a 45 kilómetros de distancia. Solo en dos ocasiones en la liga, con empate en Murcia y victoria para los cartageneros en su pabellón. Esta noche, en Cehegín, a las 20:30 horas, en el pabellón Ana Carrasco, se enfrentan por tercera ocasión. En juego está la Copa Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. El duelo llega en una semana donde no habrá jornada de liga por la disputa de la fase final de la Copa del Rey en Cartagena, donde no estarán ambos. Pero tanto Duda como Josan González, que se conocen bien y son amigos desde la etapa de ambos en el club de Murcia, tienen jugadores con molestias y la mente en el play off.

"Se debería jugar en pretemporada"

De hecho, el preparador cordobés de ElPozo comentó ayer que «esta competición se debía jugar en pretemporada y a nosotros no nos viene bien meterlo ahora por una serie de circunstancias. Era una buena semana para que Rafa Santos cogiera ritmo de entrenamientos, pero no va a poder ser por este partido. Tenemos jugadores con molestias y van a ir jugadores del filial porque no podemos hipotecar los play off por una competición local, y tenemos que ser responsables con lo que hacemos en este partido», dijo, para añadir que «van a ir todos los disponibles menos Juanjo», por lo que ante la baja de Edu Sousa, jugarán los guardametas del filial.

La Copa Presidente es un título menor, pero cuando los contendientes son Jimbee y ElPozo, adquiere mayor relevancia. Ambos también tienen los deberes hechos en la liga. Los cartageneros ya tienen asegurado el quinto puesto, mientras que los murcianos, con su triunfo en Burela, ya han certificado su pasaporte. Ahora solo les queda conocer en qué posición acabarán, una incógnita que se resolverá el sábado 24 en el duelo ante Osasuna en el pabellón Príncipe de Asturias.