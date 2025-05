Assane Ndiaye, un oasis en la segunda vuelta del FC Cartagena

El mercado invernal del Cartagena no lo entendió nadie desde el punto de vista deportivo. Se marcharon jugadores claves y llegaron varios futbolistas que no habían tenido minutos ni peso en sus clubes anteriores. Estos movimientos solo se entendían desde el punto de vista financiero, dando por sentado que el descenso era inevitable a finales del mes de enero y que la temporada fuera lo menos ruinosa posible.

Esta circunstancia se entiende ahora mucho más, ya que la primera plantilla y los trabajadores del club llevan sin cobrar las mensualidades de los meses de marzo y abril. La situación en el club albinegro va empeorando desde hace meses y la sensación es que no va a haber prácticamente ninguna base para el proyecto de Primera Federación.

No se sabrá quién o quiénes serán los encargados de confeccionar la plantilla y elegir el cuerpo técnico del próximo curso. No está nada claro que sigan los actuales gestores ni tampoco la misma comisión deportiva que durante muchos años fueron aplaudidos y felicitados por su labor, pero que estos dos últimos años han tirado por tierra todo lo conseguido anteriormente. Pedro Alcalá, Ortuño y Sergio Guerrero son tres jugadores que ya tenían contrato garantizado de cara al próximo curso. Tres futbolistas que, pese a las críticas recibidas, al igual que al resto de componentes del equipo, son muy válidos para un equipo que va a competir en la tercera categoría.

Assane Ndiaye cae ante Raúl Guti en un lance del partido en Zaragoza / LaLiga

Entre todas las incorporaciones del mercado invernal, que han dejado más dudas que certezas, hay una buena noticia y es la de Assane Ndiaye. El mediocentro mallorquín, de origen senegalés, llegó a la trimilenaria el pasado mes de enero tras romper su vinculación con el Andorra. No era un fichaje especialmente llamativo, ya que se firmaba a un futbolista que en Primera Federación no había sido determinante y se le fichaba para una categoría superior. Lo cierto es que Ndiaye, desde el principio, dio un paso adelante, se ganó un lugar en el once titular de Guillermo Fernández Romo y en su contrato se establecía una cláusula para poder renovar por un año más. Se ha ganado esa renovación y puede ser un jugador importante para un proyecto en la tercera categoría del fútbol español que ahora mismo no existe. De todos los fichajes del mercado invernal, se pueden considerar de verdad refuerzos a Ndiaye y Nacho Martínez. El caso del lateral zurdo es más complicado, ya que habría que negociar con él y sus buenas actuaciones le pueden abrir las puertas para seguir en la Segunda División.