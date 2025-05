El Real Murcia, a la espera de un play off con todo por decidir

Ya tiene el Real Murcia su billete para jugar el play off de ascenso a Segunda División, pero, lo que en otras temporadas hubiera sido motivo de celebración, en esta ocasión se ha convertido en un éxito con sabor agridulce. Y es que, justo este mismo fin de semana, los granas decían adiós al ascenso directo, el gran objetivo de la temporada y que ha acabado en manos del Ceuta.

Así está la clasificación del grupo II de Primera RFEF

Definido ya ese deseado primer puesto, el Real Murcia todavía tiene deberes por hacer antes de que empiece el play off. Deberán los granas asegurar el segundo puesto en las dos jornadas que restan para el final de la liga regular, una posición por la que también pelea el Ibiza y que da privilegios en la fase decisiva. Hay que recordar que en los emparejamientos, el equipo mejor clasificado pasaría de ronda en caso de empate tras la prórroga, sin necesidad de jugarse la vida en la lotería de los penaltis. Además, el partido de vuelta se jugaría en Nueva Condomina.

Así está la clasificación del grupo I de Primera RFEF

De ahí la importancia de sellar la segunda plaza, una segunda plaza que viene ostentando el equipo de Fran Fernández desde hace unas jornadas, pero que, tras su empate ante el Antequera, se ha complicado. Aprovechaba el Ibiza ese pinchazo de los granas para acercarse a un punto, por lo que las dos últimas jornadas ligueras -Sanluqueño y Algeciras- serán decisivas para. Un escalón por detrás aparece el mencionado Antequera, que es cuarto con 55, y el Mérida, quinto con 54, pendientes ambos de confirmar todavía su plaza de play off, al tener aún opciones el Sevilla Atlético (52), el Atlético B (52) e incluso el Castilla (50).

Caras largas de los granas tras el empate ante el Antequera. | / Israel Sánchez

Mirando al Grupo I

Pero en las últimas dos jornadas, los aficionados del Real Murcia también van a mirar y mucho la clasificación del Grupo I para ver cuál puede ser el rival de los granas en esa primera eliminatoria de play off, aunque de momento cualquier quiniela está completamente en el aire. Por no saberse no se sabe ni quién será el campeón de ese Grupo I, pese a que la Cultural Leonesa, con su victoria de este fin de semana, daba un paso muy importante con vistas a los dos enfrentamientos directos que tiene las dos últimas jornadas. Ahora mismo los leoneses, líderes durante toda la temporada, tienen 64 puntos, aventajando en cinco a la Ponferradina y al Andorra, pero el calendario ha deparado un final de infarto. Y todo porque este próximo sábado se enfrentan el primer y el segundo clasificado en El Toralín, mientras que en el cierre liguero el Andorra visitará el Reino de León.

Pero ahora mismo el Real Murcia mira más abajo, concretamente al quinto puesto. Porque si los granas acaban confirmando su segunda plaza, se enfrentarían al quinto del Grupo I en el inicio del play off. Si ayer hubiera acabado la liga en Primera RFEF, el Real Murcia, segundo clasificado, quedaría encuadrado con el Nástic, pero una cosa es cómo está hoy la clasificación y otra es cómo estará el próximo 25 de mayo. Y es que los de Tarragona, tras dos jornadas sin ganar, se han llenado de dudas, sintiendo el aliento del Zamora, sexto a tres puntos del deseado play off. Con 51 aparece un Athletic B que con dos derrotas seguidas parece dimitir de la lucha.

El Andorrra, rival a evitar

De los tres equipos que ahora mismo ya estarían clasificados para el play off, a la espera de saber si hay ‘sorpasso’ en el ascenso directo, el rival que más miedo da sobre el papel es el Andorra. Aunque aparecen en la tercera posición con 59 puntos, los de Beto Company son el conjunto más en forma del Grupo I y el segundo que más ha puntuado en las últimas semanas, solo por detrás del Ceuta. Y es que, los del Principado han sumado hasta 31 puntos en los últimos 15 partidos, encadenando ahora mismo hasta cuatro victorias consecutivas.

No parece probable un enfrentamiento entre Real Murcia y Andorra en el inicio del play off. Esa variante solo se daría si los granas caen al tercer puesto y los andorranos se ven superados en la tabla por la Real Sociedad B, que es cuarta con un punto menos y que este pasado fin de semana conseguía ganar a la Ponferradina. Pero habría que empezar a tener en cuenta al club de Gerard Piqué para una futurible final por el ascenso a Segunda División.

Será el próximo 25 de mayo, una vez cerrada la liga regular en esta tercera categoría, cuando ya queden definidos los enfrentamientos para un play off que comenzará una semana después. La ida de la primera eliminatoria se jugará entre el 31 de mayo y el 1 de junio, mientras que los partidos de vuelta serán siete días después. De ahí saldrán los cuatro equipos que se jueguen las otras dos plazas de ascenso.

Isi Gómez volverá ante el Sanluqueño

El Real Murcia jugará el próximo sábado en el campo del Sanluqueño. Para ese partido, Fran Fernández ya podrá disponer de Isi Gómez, baja las tres últimas jornadas por sanción. El madrileño ya ha cumplido el castigo que le impusieron tras su expulsión en Alcorcón, donde después de ver la roja, insultó al colegiado. Por su parte, Loren Burón será baja por acumulación de tarjetas amarillas.