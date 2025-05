El Baskonia, la gran amenaza del UCAM Murcia en la lucha por el play off

Dice Sito Alonso que no hace cuentas porque la ACB es imprevisible. Y tiene razón el entrenador del UCAM Murcia CB. Pero para el aficionado es inevitable hacerlas cuando su equipo está en la lucha por entrar en los play off por el título, aunque en la misma parte con desventaja. No ya por tener una victoria menos que sus otros tres oponentes, sino por los enfrentamientos directos y el triple e incluso cuádruple empate que se puede dar al final de la temporada regular. Y es que se pueden dar varias combinaciones que no benefician nada al actual subcampeón de la Liga Endesa.

Así está la clasificación de la Liga ACB

El análisis arroja un resultado muy concluyente para el UCAM Murcia: tiene que evitar un empate con el Baskonia, ya sea solo con el conjunto vasco como con otros equipos dentro de la ecuación. El reglamento especifica que en caso de un triple o cuádruple empate, se debe establecer una clasificación con los resultados de los implicados. En caso de persistir igualdad, se recurre a los averages en los duelos entre ellos solos. Y de mantenerse la igualdad, hay que acudir al número de puntos anotados a favor en los duelos entre ellos. Teniendo en cuenta estos factores, esta es la situación de los cuatro conjuntos que se juegan dos plazas de play off:

Gran Canaria. 16 victorias

Es el que mejor lo tiene puesto que tiene que jugar un partido más que el resto. Mañana miércoles recupera el aplazado contra el Hiopos Lleida. En caso de ganar, se situaría con 17 triunfos, dos más que el UCAM y uno de diferencia con el Manresa y el Baskonia. Solo le falta resolver el duelo particular con los universitarios, a los que ganaron en Murcia por 20 puntos. Con los vascos tienen ganado el average, aunque con un triunfo para cada uno; y con los catalanes también está 1-1 y el average perdido. El sábado recibe al Joventut, después visita al Río Breogán y cierra el curso en casa contra el UCAM.

Jaka Lakovic, entrenador del Gran Canaria, dando instrucciones a sus jugadores / / ACB Photo - David Grau

Baskonia. 16 victorias

Ha ganado cuatro de sus últimos seis encuentros, pero el sábado pasado dio una pobre imagen en Badalona. Al UCAM le ha ganado los dos partidos y, por supuesto, el average, pero lo tiene perdido con el Gran Canaria, con el que está 1-1. Y con el Manresa también tiene un 2-0. Por tanto, es el equipo que mejor lo tiene en un sprint final donde juega los dos próximos partidos en casa, contra Barça y Surne Bilbao, y cierra a domicilio frente al descendido Leyma Coruña.

Pablo Laso, entrenador del Baskonia, en el partido ante el UCAM Murcia / Israel Sánchez

Baxi Manresa. 16 victorias

Es el equipo que peor ha llegado a la tres jornadas finales. Los de Diego Ocampo han perdido sus tres últimos encuentros y en Murcia, el pasado domingo, cedieron el average, aunque están 1-1 en los duelos con los murcianos. Con el Manresa también lo tiene perdido y con el agravante de tener un 0-2 en los duelos particulares. Y con el Gran Canaria está 1-1 y el average también perdido. Es decir, que pierde todos los duelos con los implicados. Además, su calendario, sobre el papel, es el más complicado. El domingo recibe al Real Madrid, que lleva una racha de 19 victorias consecutivas en ACB. La siguiente semana visita al Andorra, y en la jornada final recibe a La Laguna Tenerife.

Diego Ocampo, entrenador del Baxi Manresa, en el partido ante el UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes / Juan Carlos Caval

UCAM Murcia. 15 victorias

Parte ya con el hándicap de llevar una victoria menos que el resto de rivales, pero ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos y ha llegado al sprint final dando una imagen de regularidad que le ha faltado durante todo el curso. Esos errores, sobre todo en el Palacio, le han penalizado. Pero los de Sito Alonso se resisten a tirar la toalla. Tienen un 0-2 con el Baskonia, un 1-1 con el Manresa y el average ganado, y por resolver con el Gran Canaria. Este domingo visita al Unicaja Málaga, que se acaba de proclamar de nuevo campeón de la Basketball Champions League. Sus últimos tres duelos en el Martín Carpena, la temporada pasada en las semifinales de los play off, acabaron con triunfo universitario. Después recibirán al descendido Leyma Coruña el sábado 24 de mayo, para cerrar el campeonato el viernes 30 en la pista del Gran Canaria. Para esa fecha ya puede estar todo resuelto, aunque también puede estar mucho en juego, aunque parece complicado ganar el average, que ahora mismo es de -20, con los de Las Palmas, pero un triunfo dejaría en caso de triple empate un 1-1 que podría ser muy importante.