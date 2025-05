Ancelotti: "No podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida"

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa más esperada, la primera que celebra en su doble condición de seleccionador de Brasil y entrenador del Real Madrid. La comunicación de la Confederación Brasileña de Fútbol confirmando el acuerdo con el italiano para dirigir a la verde-amarhela sin que el club blanco lo hubiera notificado ha despertado muchas suspicacias en el entorno del equipo blanco y del entrenador. Además, Carletto había repetido que no hablaría de su futuro hasta el próximo día 25 de mayo, fecha de la última jornada de Liga. Por lo que se esperaba con expectación la comparecencia del italiano en la Ciudad Deportiva de Valdebebas donde había 18 cámaras de televisión y muchos medios internacionales acreditados.

Polémica por los tiempos del anuncio

Ancelotti comenzó aclarando la polémica sobre los tiempos del anuncio de su marcha a Brasil por parte de la CBF: "El Real Madrid sacará el comunicado cuando lo quiera sacar. No hay ningún tipo de problema. Lo harán en los tiempos que son oportunos para el Real Madrid y no hay nada más que añadir. Cada uno actúa cuando quiere actuar. El anuncio se produce ahora porque la CBF saca este comunicado y es oficial que desde el día 26 será el entrenador de Brasil". El italiano intentó centrarse en todo momento en su papel como entrenador del Real Madrid y no hablar sobre lo que le viene ahora con la canarinha: "Desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante, pero hoy soy todavía entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien esta fantástica aventura. Sé que estáis interesados en saber qué pienso y ahora pienso en los días que me quedan aquí. Por el respeto que tengo a este club y a esta afición estoy focalizado en estos días".

Carletto se mostró agradecido al Real Madrid en todo momento: "Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. El club siempre me ha demostrado cariño. Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, y no hay que hacer un drama de esto. Solo puedo dar mil gracias a este equipo. Seremos aficionados del Madrid toda la vida. Nunca pensé cuando empecé a entrenar que podía pasar seis años entrenando al Real Madrid. No me puedo arrepentir de nada. Lo he pasado fantásticamente bien aquí y quiero seguir haciéndolo los últimos 15 días. He sacado lo máximo de mí mismo y los títulos hablan por sí solos. Si el día que llegué me dicen que voy a ganar 11 títulos en cuatro años, lo habría firmardo con mi sangre. Esta temporada no ha salido bien, pero estoy muy orgulloso de esta etapa. Ha sido una aventura fantástica".

El todavía entrenador del Real Madrid afirmó que "soy muy feliz. Si hoy no hubiera tenido que venir a la rueda de prensa habría sido un día fantástico. Petro tengo que explicar aquí cosas que no puedo porque tengo la camiseta del Real Madrid y la quiero respetar hasta el último día. Soy muy feliz por lo que me está pasando alrededor. Tengo un sentimiento personal porque desde el día 26 voy a a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante.

Carlo hizo una reflexión en la que comparó el fútbol con la vida: "El fútbol como la vida son aventuras que empiezan y terminan. Desde que llegué siempre tuve claro que habría un día que se acababa. Ha sido muy bonito y lo he pasado muy bien, pero como todo en la vida hay un momento que se acaba. Quiero terminarlo bien porque es lo que me pide mi profesionalidad. Es un desafío importante lo que viene, pero nunca he tenido un problema con el club ni lo voy a tener. Es un club que siempre ha estado y va a estar en mi corazón".

Xabi Alonso y Rodrygo

Ancelotti afirmó que no tiene "ningún consejo que dar a Xabi Alonso, al que le tengo mucho cariño y estoy seguro de que le irá bien aquí porque es un gran entrenador". Y terminó hablando del caso de Rodrygo, que se ha negado a jugar más minutos con el Real Madrid después de perder protagonismo en el equipo: "Rodyrgo ha tenido un proceso febril que le impidió jugar y hoy ha tenido una molestia en el músculo y tenemos que evaluar qué tiene. No está a su mejor nivel y se han montado muchas especulaciones al respecto. A Rodrygo todos los tenemos un especial cariño y sobre todo yo". Y se despidió reiterando que "soy muy feliz con todo lo que está pasando a mi alrededor".