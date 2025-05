¿Por qué al Real Murcia se le ha escapado el ascenso directo?

Lleva Felipe Moreno toda la temporada repitiendo que «hay que ser primeros sí o sí», pero el Real Murcia no será primero. El empate ante el Antequera ponía la alfombra roja a un Ceuta firme en el liderato, y los norteafricanos no fallaron. A la primera oportunidad se proclamaron campeones del Grupo II, certificando el ascenso a Segunda que tanto deseaba el conjunto grana. Un gol de Corral en el minuto 88 les daba el triunfo en Fuenlabrada y tres puntos que agrandan a seis la ventaja con un equipo murcianista que matemáticamente ya no puede hacer nada pese a quedar todavía dos jornadas por disputar.

Cerrada la vía del ascenso directo, el Real Murcia debe agarrarse ahora al play off como un clavo ardiendo, un play off que siempre es una lotería, un play off que preocupa al murcianismo por la falta de respuestas de su equipo en el terreno de juego, pero un play off que ya es la única escapatoria si se quiere cerrar la temporada con el deseado ascenso al fútbol profesional.

Fue este domingo cuando se confirmó el adiós al primer puesto de los de Fran Fernández, sin embargo, desde hace ya muchas jornadas el Real Murcia había perdido su condición de favorito a esa posición de privilegio. Su falta de victorias ante rivales directos, la ausencia a lo largo de toda la temporada de una racha victoriosa que le hiciera sumar más de dos triunfos seguidos, la gran cantidad de puntos perdidos en Nueva Condomina y la carencia de futbolistas que marcaran diferencias son algunos de los ‘peros’ que han acabado convirtiéndose en una losa para un conjunto donde Fran Fernández tampoco ha sido capaz de imprimir una identidad de juego.

Caras largas de los granas tras el empate ante el Antequera. / TWITTER CEUTA

Sin victorias ante los rivales directos. Si el Real Murcia hubiera ganado al Ceuta en Nueva Condomina el pasado 12 de abril a lo mejor hoy estábamos contando otra película, pero, cuando los granas tuvieron en su mano desbancar al Ceuta, los de Fran Fernández se conformaron con un empate a uno y gracias. Y es que, durante toda la temporada, los murcianistas no han dado la talla ante sus rivales directos, lo que agravaba su situación en la tabla al tener perdido el golaveraje con los principales aspirantes. Ya en el Alfonso Murube se vieron superados por un claro 4-2; con el Ibiza, al que ganaron en el último suspiro en Can Misses, fracasaron estrepitosamente en Nueva Condomina, y al Antequera solo han podido sacarle un punto, y eso que los malagueños llegaban este sábado a Murcia de capa caída y firmando el empate desde el minuto 1.

Tres victorias seguidas, una misión imposible. Ha basado su ascenso el Ceuta en una racha de récord. Los de Romero encadenan hasta 23 jornadas sin perder, acumulando hasta seis en los últimos siete partidos. No caen desde el pasado 17 de noviembre. Y con esos números se han convertido en un rival inconmensurable para un Real Murcia incapaz de conseguir tres victorias seguidas en toda la temporada; un Real Murcia que, cada vez que tenía la oportunidad de dar un paso al frente, fallaba; un Real Murcia que se ha dejado infinidad de puntos ante rivales muy inferiores, como el Intercity, el Sanluqueño, el Algeciras o el Fuenlabrada, todos en la primera vuelta; y que en 2025 ha perdido contra el Alcoyano o el Sevilla Atlético.

Solo el 50% de los puntos en casa. Y, aunque acabará la liga el Real Murcia como el mejor visitante con diferencia -lleva 33 puntos en 16 partidos-, esos números sobresalientes a domicilio se han visto empañados por el mal hacer de los de Fran Fernández en Nueva Condomina. Pese a que las victorias contra el Fuenlabrada, el Recreativo y el Villarreal B han permitido maquillar una situación insostenible, ahora mismo, con 27 puntos en 18 jornadas, apenas se llega al 50%, cuando el Ceuta ha logrado hasta 40 puntos en su estadio, solo cediendo dos derrotas.

Demasiadas derrotas para un candidato. Los empates que tanto han pesado en temporadas anteriores se han echado en falta este curso. Porque la falta de ‘puntazos’ han acabado haciendo demasiado mucho daño al Real Murcia. De hecho, ahora mismo, tanto granas como norteafricanos llevan las mismas victorias (17), pero la diferencia está en las derrotas. Mientras que los de Romero solo han perdido cuatro partidos, salvando hasta 15 empates; el casillero de derrotas de los de Fran Fernández asciende hasta las 10, igualando solo en 9 ocasiones. Y, como ha acabado viéndose, perder tanto no te da para ser campeón.

Sin identidad de juego. Habrá días que el Ceuta juegue mejor y días que no lo haga tan bien, pero si por algo han destacado los norteafricanos es por su estilo de juego. Ayuda a ello el proyecto, con la apuesta por un entrenador a largo plazo y con una plantilla que ha ido creciendo con el paso de los meses -el pasado curso ya jugó el play off- y que se reforzó con jugadores claves en el mercado invernal. De pocas de esas virtudes puede presumir el Real Murcia, un Real Murcia sin futbolistas diferenciales y ahogado por bandas; un Real Murcia que pagó y mucho la baja forma con la que llegaron algunos de los fichajes veraniegos de Goiria y que en las últimas semanas ha aguantado el tirón gracias a los goles de Flakus.