Patricia Ortega: "Me costó venirme a Burela, pero fue mi padre quien me animó a hacerlo"

Patricia Ortega Medina (Yecla, 24 de agosto de 2000) ganó con el Burela la Copa de la Reina de fútbol sala en Cartagena marcando un gol en la final. La yeclana está vinculada al fútbol sala desde niña y su padre es el presidente del club de Yecla.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol sala?

Empecé desde muy pequeñita jugando al fútbol con chicos, pero claro, llegué a una edad en la que no podía seguir con ellos y no había equipo femenino de fútbol en Yecla. Fue entonces cuando el entrenador de mi hermano, que también jugaba a fútbol, me dijo que fuera a probar a la SD Hispania y que si no me gustaba, que probara otra cosa. Y empecé así, jugando en la escuela con unos siete años. Y hasta el día de hoy.

Por cierto, menudo acento gallego tienes.

Sí, es lo primero que me dicen siempre cuando hago una entrevista. Se me ha pegado el acento gallego. Llevo aquí desde 2022.

¿Cómo es la vida en Burela?

Es un pueblo pequeño, acogedor. Aquí es diferente la vida a Yecla, que es bastante más grande, pero me gusta mucho porque vivo a 300 metros de la playa. A pesar de que no hace tan buen tiempo como por allí abajo, cuando hace sol puedes salir a pasear por la playa y oler el aroma que te transmite el mar.

Debutaste muy joven en Segunda División.

Sí, fue en un partido contra Alcantarilla en el que nos jugábamos el ascenso. Ganamos y nos quitaron los tres puntos algo porque se inventaron de que yo no podía jugar. No sé si fue una autorización que debía tener de mis padres y que no enviaron a la Federación, pero lo importante es que conseguimos el ascenso. Tendría unos 14 años porque siempre jugaba con chicas mayores.

¿Y de qué jugaste al fútbol?

De delantera centro. Y en el fútbol sala empecé de cierre porque me gustaba tocar el balón y repartir juego, pero llegué a la selección murciana y me dijo un entrenador que con él iba a ser pívot. Y hasta el día de hoy. En el Burela el modelo que utilizamos es de cuatro y últimamente estoy jugando mucho de ala, pero amoldo a todo bastante bien.

¿Cómo fue marcharte a Burela, a la otra parte del país?

Estaba en Roldán cuando me llegó la oferta. Del Hispania me fui a la UCAM, pero cuando vino el covid y el equipo desapareció, me fui a Roldán, aunque me cedieron a La Algaida. Ya en la segunda temporada sí que subí al Roldán. Entonces había terminado los estudios y me llegó la oferta del Burela. Me costó mucho tomar la decisión y al final me decidí porque mi padre me animó, me dijo que no me lo pensara más, que me fuera para arriba. Tampoco entonces estaba pasando muy buen momento en Roldán.

¿Tu familia es futbolera?

Mi hermano, a día de hoy, juega al fútbol sala en la liga local y mi padre jugó al fútbol como portero. Ahora es el presidente de la SD Hispania aunque en su día dijo que cuando yo me fuera del club se lo dejaba, pero ahí sigue. Le gusta tanto que no quiere desvincularse.

¿Y te sorprendió que se fijara en ti el Burela?

La verdad que sí. Cuando me dijeron que el entrenador del Burela me quería, no me lo esperaba. Esa temporada tampoco había jugado muchos minutos en Roldán, pero en las competiciones importantes había dado el callo. En cualquier caso, no te esperas que te llame el mejor equipo del mudo. Para mí fue un privilegio.

¿Cuál es el secreto para que el Burela haya ganado tanto en los últimos años?

Yo creo que es un poco todo. Lo principal siempre es que nos cuidan muy bien. El primer equipo es pionero por la defensa de la igualdad. Aquí todas estamos dadas de alta, es un trabajo más. El jefe de todo esto es Julio, que es quien nos dirige, nos orienta y nos enseña. Y con la plantilla de jugadoras que hay, siempre aprendes.

¿Cómo llevas los estudios?

Estudié Nutrición Deportiva y este año estoy totalmente centrada en el fútbol para seguir creciendo a nivel profesional, pero tengo que claro que el año que viene quiero seguir estudiando porque, por desgracia, no vamos a vivir mucho tiempo del fútbol sala. Lo primero son los estudios y es importante tener algo para cuando se acabe el boom. Quiero estudiar inglés o algún idioma porque también me va a ayudar a desconectar la cabeza del deporte.

Allí has coincidido con varias murcianas.

Sí, la verdad es porque por aquí han pasado muchas, como Ana Romero, que también es de Yecla, Cristina y ahora Noelia y yo. Hay murcianas repartidas por muchos equipos de Primera División y eso habla muy bien del trabajo que se hace en los clubes de la Región.

¿La afición os arropa mucho?

Sí, siempre lo digo en cualquier entrevista que tengo, es nuestro motor, es nuestro aliento, lo que nos impulsa a tener algo más. En cualquier campo nos encontramos gente del Burela y eso dice mucho. También nosotras somos cercanas con ellos. Todos te conocen cuando vas por la calle.

¿La atención se ha repartido con el equipo masculino?

Hay gente a la que le gusta más el masculino que el femenino o al revés. Son estilos de competición totalmente distintos. En la liga masculina, por suerte para ellos, todos los equipos son profesionales, no como en la femenina, y hay muchas diferencias. Quizás eso le quita un poco de mérito a lo que nosotras hacemos, que siempre estamos ahí, luchando por todos los títulos.

Pero tú eres una privilegiada.

Sí, por eso te lo digo. El día que me llamaron y me ofrecieron venir aquí, me hizo una gran ilusión porque es tu trabajo y con 22 años ya empecé a cotizar, que luego, a la larga, viene genial, pero ya no solo cotizar, sino porque nos tratan como jugadoras profesionales.

Pero volvamos a tu posición en el campo. ¿Te consideras más universal que pívot?

Tengo mucha visión de juego y por eso también me gusta jugar de cierre, porque desde atrás lo veo todo. Me entiendo muy bien con las compañeras y sé dónde poner el balón. Y luego de espaldas a la portería aguanto muy bien el balón y busco soluciones. Algo que no me caracteriza es la velocidad.

Veo que llevas una buena cantidad de goles en los últimos años.

Sí, la verdad que de los años que llevo en Burela, esta temporada es la que más goles estoy metiendo. Si no recuerdo mal mi récord estaba en el UCAM, donde fui la segunda o tercera goleadora, pero es que aquí todo se hace más fácil con las compañeras que tengo, que a veces se lo guisan ellas y yo estoy sola en el segundo palo para empujarla. Otras veces es al revés y soy la que guiso los goles.

En la Copa de la Reina no erais favoritas y os llevasteis el título.

Queríamos demostrar que somos el Burela. Este año decían que estábamos mal y que no íbamos a ganar nada. Y todos esos comentarios te hacen crecerte un poco, hacer que salga ese diablo y generan dudas. Pero llegados con buenas sensaciones. El año pasado estábamos bien y no llegamos ni a semifinales, pero es que en un torneo así juegan muchos factores.

¿Estando tan lejos de casa no se echa de menos a la familia?

Sí, hombre, claro, pero ya no por estar lejos, sino porque no tenemos casi parones y no puedo bajar un fin de semana. Aprovecho cuando juego por allí para quedarme en casa unos días e incluso mis padres suben a Madrid cada vez que juego. Los veo poco durante el año y se les echa de menos.

Es que estás muy lejos.

Y además de verdad. Nunca había salido de casa y soy una persona que me gustaba estar con los míos. Imagina que para mí ya fue un paso enorme irme a Murcia, pues hazte una idea de lo que supuso venirme a Galicia, un paso enorme.