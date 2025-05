Molinense-Santomera y Cieza-Pulpileño, en el play off de ascenso

Con el fin de la temporada regular llegan las apasionantes eliminatorias de play off por el ascenso. Cieza, Unión Molinense, Santomera y Atlético Pulpileño se juegan una plaza en la Segunda Federación que deberán empezar a ganarse en unos cruces que, tras la clasificación de cada uno de ellos al fin de estas 34 jornadas de campeonato, han emparejado a Unión Molinense y Santomera por un lado, y a Cieza y Atlético Pulpileño por otro.

El conjunto espartero, tras la imposibilidad de dar caza a un Lorca Deportiva líder que ya confirmó su ascenso directo, se hizo fuerte en el segundo puesto pese a empatar (1-1), precisamente, ante un Santomera que también disfrutará de las ventajas de haber acabado entre los cinco primeros clasificados, en su caso en cuarta posición. El ‘podio’ lo ha cerrado un Unión Molinense que sí que hizo los deberes en el partido inaugural de la jornada superando al Muleño por 2-0

El cuarto en discordia es el Atlético Pulpileño, que tras golear al Alcantarilla (4-0) ante su afición ha amarrado al quinto puesto, el último que da acceso a los play off por el ascenso, aunque en su caso también se ha visto beneficiado por la situación del Águilas B. Y es que el filial costero, pese a acabar la liga por delante en la tabla merced a una temporada más que aceptable, no podrá disputar este play off por el ascenso al encontrarse el primer equipo en la misma categoría a la que el filial aspiraría.