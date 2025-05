Aldeguer: "Me he puesto nervioso porque no tengo experiencia en mojado, pero he gestionado bien"

En un Gran Premio de Francia loco, marcado por la lluvia y los cambios de motos para adaptarse a las condiciones de la pista, el murciano Fermín Aldeguer logró su primer podio en una carrera larga del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y lo hizo arrebatando la tercera plaza a dos vueltas para el final al otro murciano de la categoría reina, Pedro Acosta, quien no pudo resistir el ritmo del piloto de Ducati en la segunda parte de una carrera con constantes cambios que ganó el francés Johann Zarco, de Honda, con Marc Márquez en la segunda plaza.

Aldeguer, en la carrera al sprint del sábado, pisó por primera vez un podio en la categoría reina. Pero le faltaba hacerlo en un gran premio, en el día grande. Desde Qatar venía avisando que se debía contar con él. Y en Le Mans, un trazado mítico, lo consiguió. Fue en una prueba donde llegó a estar líder en la sexta vuelta después de tener que realizar una doble long lap con la que los comisarios penalizaron a casi todos los pilotos por tener que cambiar de moto. Pero después de entrar en boxes más tarde que el resto para cambiar otra vez de moto y neumáticos, cayó hasta la séptima plaza.

Acosta, que había llegado a ser segundo, bajó hasta la quinta plaza después de esa montaña rusa de la primera parte de la prueba, y después, tras superar a Maverick Viñales, se encontró cuarto en el duodécimo giro. El de La Ñora andaba por entonces séptimo, pero empezando a rodar en los tiempos de la cabeza. Su corta experiencia en mojado podía ser un importante hándicap. Pero esa progresión le llevó a ir superando a rivales y a situarse a una distancia de seis segundos, que parecía insalvable, en la vigésimo primera vuelta. Pero entonces la carrera volvió a dar otro giro. Álex Márquez, quien marchaba cómodo en la tercera posición, se fue al suelo. Acosta se puso en posiciones de podio, a bastante distancia de Marc Márquez, y Aldeguer, llegando desde atrás, olió esa tercera plaza. En apenas un santiamén se puso a rueda del mazarronero, al que adelantó a dos vueltas del final, como cuando eran niños y mantenían esos pulsos que muy pocos veían en directo y que ahora presencian miles de espectadores en los circuitos y a través de la televisión. «Me siento sorprendido porque esta mañana, cuando he visto el tiempo, he dudado de mis posibilidades porque no tengo excesiva experiencia en mojado. Pero al final empecé a ganar buenas sensaciones y estoy muy contento de conseguir este tercer puesto. Quiero dar las gracias a Ducati, a la familia Gresini y a la mía, que está en casa, por todo su apoyo», manifestó al final de la prueba el de La Ñora con una sonrisa dibujaba en el rostro que no podrá borrar durante mucho tiempo.

Fermín Aldeguer, en la rueda de prensa posterior al gran premio, admitió que el tercer puesto de ayer «es aún más especial que el del sábado porque el podio en la carrera larga resulta más importante. Estoy muy contento porque la verdad es que llegamos con buen pie y registrando una buena progreso a Le Mans. Es verdad que soy rookie, que tengo que mantener la calma, pero me siento muy contento del trabajo que estamos realizando y por la forma que estoy siendo capaz de gestionar todas las situaciones», explicó, para añadir sobre la táctica que empleó que «he hecho lo mismo que los pilotos de más experiencia al principio y he seguido a Marc en la primera, pero después de una buena pelea con los slip continué una vuelta más, y ahí fue donde perdí demasiado tiempo, me puse un poco más nervioso, pero fui capaz de gestionarlo bien y con el cambio a lluvia, donde no tengo experiencia, me fui encontrando mejor conforme avanzaban las vueltas».

Aldeguer admitió que «la carrera se hizo larga. En la primera parte quizás íbamos más rápido porque iba siguiendo a todos los pilotos y no sabía exactamente qué hacer, pero con la configuración de lluvia, cuando he visto que quedaban veinte vueltas, he dicho madre mía. Mis sensaciones no eran para tirar cohetes, pero supe mantener la calma y tiré de mi poca experiencia sobre la moto para conseguí disfrutar y alcanzar el tercer puesto», concluyó.