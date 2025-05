El UCAM Murcia, ante otro partido sin margen de error en el Palacio

El UCAM Murcia CB tiene hoy ante el Baxi Manresa (18:30 horas, Movistar Deportes 3) un partido donde está prohibido fallar. En el Palacio de los Deportes, donde ante el Joventut rompió una racha de tres meses sin ganar ante su afición, los universitarios reciben a un rival que ha perdido sus dos últimos encuentros y ha salido de los puestos play off. No solo seguir con un hilo de vida en la lucha por el tercer puesto estará en juego. También está pasan por este partido gran parte de las opciones de jugar la próxima campaña la Basketball Champions League, que se está encareciendo ante el interés de varios clubes españoles de jugarla. Por ello, ganar es imprescindible, pero también debe hacerlo el conjunto de Sito Alonso por al menos siete puntos de diferencia para ganar el average particular.

El técnico universitario tendrá la baja de Howard Sant-Roos, pero espera poder contar ya con el ala pívot Kaiser Gates, ausente en los dos últimos partidos, y con Simon Birgander, quien no viajó el pasado domingo a Lleida. Todo apunta a que sí estarán disponibles, aunque la incógnita es el rendimiento que puedan ofrecer.

Especialmente importante se convierte en este encuentro la presencia de Gates, puesto que el Baxi Manresa tiene en el ala pívot Derrick Alston Jr. a su jugador más sobresaliente esta campaña. El estadounidense anota una media de 17,1 puntos, pero el conjunto catalán es mucho más que Alston y esta temporada ha ofrecido un rendimiento notable. «Manresa no viene en ninguna mala dinámica. Ha perdido contra el Granada, que lucha hasta la extenuación y en todas las pistas que ha jugado ha tenido opción de ganar. También es muy difícil ganar al Breogán cuando mete lo que metió el otro día. No es una mala dinámica, es una realidad de la competición. Hacen muchas cosas bien y por eso han estado en play off. Lo que tenemos que hacer es dar el máximo nivel en cada acción del partido y saber que es un rival que estuvimos a punto de ganar allí, contra los que tenemos muchas ganas de jugar. Vamos a ver primero con los jugadores que llegamos para ver qué plan de partido planteamos», dijo Sito Alonso en rueda de prensa.

Por su parte, Diego Ocampo, ex del UCAM que ahora dirige al Manresa, avisó de la dificultad del partido: «El UCAM es un equipo muy bueno y con mucho talento, juegan con mucha intensidad y juegan con una identidad definida. Son competitivos tanto en su casa como fuera, pero en el Palacio de los Deportes su público les ayuda muchísimo. El año pasado quedaron subcampeones de la ACB y mantienen a casi toda la plantilla», zanjó.