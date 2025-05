El UCAM recupera la fe al vencer al BAXI Manresa (81-71)

Restan tres jornadas para que concluya la fase regular de la Liga Endesa y el UCAM Murcia CB se ha empeñado en no renunciar a nada. Dentro de su carácter innato, el gen de no darse por vencido es lo que le ha llevado a conquistar sus máximos logros en los últimos tiempos. Y esta temporada tampoco va a tirar la toalla antes de tiempo. En un año en el que la irregularidad se ha adueñado en varias facetas, en las que el equipo parece aparecer y desaparecer según diversos momentos, los de Sito Alonso se han obsesionado con no salir de las cuentas por hacerse con los últimos billetes que están en juego para el play off por el título de la ACB.

Así ha sido su golpe sobre la mesa con la victoria en el Palacio de los Deportes ante el BAXI Manresa (81-71), donde los universitarios se han impuesto a un rival directo por la octava plaza recuperando también el 'basketaverage'. Restan tres jornadas y el UCAM se sitúa a un triunfo de la zona noble, superando al equipo catalán ahora en caso de empate en la clasificación, algo que puede resultar clave no solo ya para acceder a las eliminatorias por el título por segundo año consecutivo, sino también para ocupar una posición superior con vistas a conseguir un aval que le catapulte también la próxima campaña a una Basketball Champions League que cada semana parece más codiciada.

En un partido repleto de trabajo por la plantilla universitaria, fue Dylan Ennis el encargado de ponerle brillo con 23 puntos y 5 asistencias. Irrumpió el escolta canadiense en varios momentos clave para darle el aire y la fuerza que necesitaba y buscaba un UCAM que recuperó tanto a Gates como Birgander, pero que afrontó su primer duelo sin Sant-Roos tras su lesión muscular. El base Dani García, con 14 minutos, ganó más peso en la rotación y en una dirección que compartió junto a un Hakanson que también mostró que está preparado para realizar un esfuerzo en este tramo final. Además, tanto Radebaugh como Ennis, ayudaron a generar juego también desde su posición para superar a un BAXI Manresa que también tuvo dificultades para frenar a un siempre incisivo Rodions Kurucs (14 puntos y 9 rebotes).

Ahora el UCAM se enfrentará el próximo domingo (12.30 horas, Movistar +) al Unicaja Málaga, reciente campeón de la Basketball Champions League en 2025 al imponerse en la Final Four de Atenas, en el Martín Carpena, afrontará su último partido en el Palacio ante un descendido Leyma Coruña y en la última jornada se medirá a domicilio un rival directo, el Dreamland Gran Canaria.

Primer cuarto

El UCAM arrancó de inicio con Gates y Birgander en su quinteto, ya recuperados de sus respectivas lesiones, para un primer cuarto trabado y falto tanto de ritmo como de acierto. Casi cuatro minutos le llevó al conjunto universitario poder anotar una canasta en juego, con una gran acción de un Dylan Ennis que intentó despertar a los suyos (6-4). A partir de ahí, Kurucs fue a la pintura buscando sacar petróleo con cada posteo y Dani García abrió las rotaciones. El base, ante la ausencia de Sant-Roos, tenía todas las papeletas para asumir más protagonismo y así fue. No se arrugó en sus primeras posesiones anotando un triple que adelantaba los de Sito Alonso (11-8), pero tras intercambiar el resto de piezas, el técnico tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un triple de Reyes y una entrada a canasta de Saint-Supery que abría distancias (12-17). Intentó reaccionar el UCAM y un triple de Radebaugh sirvió como chispazo en un último mintuo en el que los universitarios recuperaron el parcial desde el tiro libre (18-19). No obstante, fue Dani Pérez el que cerró el cuarto también desde el triple con una gran asistencia de Reyes (18-22).

Segundo cuarto

Un lanzamiento exterior convertido por Hakanson parecía cambiar el guion en el inicio del segundo cuarto, pero no fue del todo así. El BAXI Manresa supo moverse en este escenario y el UCAM continuaba buscando una vía que le permitiera ser más regular en ambas canastas. Se acercó primero con otra acción de Ennis y un triple de Gates empató el marcador, lo que provocó el tiempo muerto del conjunto catalán (26-26). Dieron un arreón los de Diego Ocampo y el UCAM aprovechó la inercia con Ennis y Kurucs para no dejar escapar el tren. Elevó su intensidad atrás y buscó correr, pero Cate, en dos acciones, no perdonó para que los visitantes se mantuvieran cerca. No obstante, apareció Birgander para neutralizar las canastas del exjugador universitario (39-34). Encontró su momento el equipo de Sito Alonso a falta de dos minutos y medio para el descanso, con la segunda unidad, comandada por Dani García y Radebaugh, más Birgander en la pitnura, lo que le permitió generar dudas al Manresa y abrir brecha en el marcador (44-37).

Tercer cuarto

Hakanson y Birgander marcaron el ritmo en el inicio de la segunda parte junto a un Rodions Kurucs muy activo bajo el aro (50-41). Sin embargo, tenía que estar atento el equipo universitario a un BAXI Manresa que aprovechaba cada oportunidad para correr y anotar de manera rápida para así no perder demasiado terreno. Avisó en u npar de ocasiones Hunt, junto a un equipo visitante que perdió también varias posesiones ante la defensa rival, lo que permitió al UCAM contar con una ventaja de diez puntos a los cuatro minutos tras un triple de Gates (53-43). Precisamente, se tuvo que retirar el ala-pívot por precaución en su rodilla y la entada de Stephens desplazó a Kurucs a esa posición cuando el Manresa intentaba aprovechar el momento. El triple de Obasohan fue el primer aviso, porque más tarde también perdía el UCAM a un Ennis exhausto (55-49). Un parcial de 2-10 provocó los aplausos del Palacio para intentar animar a los suyos en un momento clave del partido, y Sito volteó el plan con la vuelta del escolta canadiense a pista junto a Radebaugh y Dani García. Lo que sirvió para reencontrarse con buenas sensaciones (57-55).

Último cuarto

Stephens fue la cara y la cruz de un último cuarto en el que comenzó anotando y después fue castigado con una técnica al protestar la lucha por un rebote que acabó ganando. El BAXI Manresa aprovechó esa acción y la siguiente posesión, al recuperar el balón, y Hunt acercó a los suyos desde el tiro libre (59-58). Tenía que atravesar el UCAM por este mal momento, donde su rival trató de dar un paso adelante y contaba con varios hombres importantes amenazados por las faltas. Como el caso de un Simon Birgander que regresaba a pista con tres tras adelantarse los de Diego Ocampo con sus visitas al tiro libre ante un UCAM en bonus a falta de siete minutos (59-60). Irrumpió Ennis con dos triples consecutivos para disipar cualquier duda y fue la señal que necesitaba tanto el conjunto universitario como un Palacio que se animó a espolear a su equipo (65-60). Fueron minutos donde las defensas y la falta de acierto se impusieron en una fase decisiva en la que cualquier cosa podía pasar. Regresó a pista Hakanson para volver a tomar las riendas, mientras que el Manresa perdió a Traoré al doblarse el tobillo en una mala caída cuando luchaba por un balón (65-62). El equipo de Ocampo pudo hacer más daño con sus visitas al tiro libre, pero le tembló el pulso desde esta distancia, Radebaugh no perdonó a la contra y Ennis se sacó de la chistera un triple desde la esquina sobre la bocina para darle todo el aire que necesitaba el UCAM a falta de tres minutos(71-63). Comenzaba a entrar en juego el 'basketaverage', tras perder por seis el cuadro murciano en la primera vuelta, y además de la victoria buscaba hacerlo por encima de este colchón. Ennis, Kurucs y Radebaugh consiguieron enlazar buenas jugadas para que así fuera, y el UCAM tendrá abiertas todas sus posibilidades a falta de tres partidos (81-71).